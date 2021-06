Zájem o hudební nástroje byl i přes pandemii koronaviru velký. Firma v Lubech plánuje další rozvoj

Propad nebo růst, takový je vývoj mnoha společností v Česku v době pandemie. K té druhé skupině patří rodinná firma v Lubech u Chebu, která vyrábí smyčcové hudební nástroje. Obavy o zakázky trvaly společnosti zhruba tři měsíce.

„Před rokem nám v obavě zákazníci odmítali zakázky a moc dobře se nám nespalo. Přešli jsme do úsporného režimu, přerušili jsme s investice, ale nakonec se nám podařilo vykrýt zakázky. Za dva až tři měsíce se ukázalo, že zájem o nástroje strmě roste. Jsme vyprodaní do konce roku,“ potvrdil jednatel Jan Holiš pro Český rozhlas Karlovy Vary.

Společnost prodává výrobky převážně do zahraničí. „Naši stávající zákazníci navyšují objednávky. Vyvážíme opravdu do celého světa. Klienti jsou rozprostřeni rovnoměrně. Pandemie se přelévá z regionu do regionu a tam, kde dojde k poklesu, tak jinde už to startuje. Díky tomu se nám daří zakázky vykrývat,“ doplnil Holiš.

Protože zájem o hudební nástroje stále roste, plánuje firma postupně rozšiřovat výrobu a přijímat nové pracovníky. V současné chvíli zaučuje ty, kteří nahradí lidi odcházející do penze.