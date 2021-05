Autoři hudby přijdou za loňský rok o stovky milionů korun z odměn, říká Strejček z ochranného svazu

Hudebníci se už sice můžou pomalu vracet na pódia před fanoušky, vlivem pandemie budou ale o některé své příjmy stále ještě přicházet. Kromě honorářů za odehraná vystoupení totiž přijdou i o značnou část peněz z tzv. autorských odměn od kolektivních správců majetkových práv. Výrazně citelný může být zákaz koncertní činnosti například pro skladatele a textaře. Praha 18:34 27. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Co oproti minulým rokům naopak podle Strejčka stouplo, jsou příjmy za internetovou hudební produkci. ilustrační foto | Zdroj: Profimedia

„Pokud jde o příjmy z koncertů a reprodukované hudby pro skladatele a textaře, tak tam se příjmy za loňský rok propadly o 215 milionů korun,” řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Plus předseda představenstva Ochranného svazu autorského (OSA) Roman Strejček.

Zmíněných 215 milionů by v předchozích letech tvořilo více než polovinu celkových příjmů z reprodukované hudby. Podle Romana Strejčka se ale délka zákazu koncertní činnosti z hlediska odměn výrazně podepíše i na dalších přidružených profesích.

„My jako OSA spolupracujeme ještě s dalšími kolektivními správci, jako je Intergram, Dilia nebo OAZA, a tam je potřeba připočítat ještě další zhruba stomilionový pokles. Dopady tak můžou mít přesah i na techniky, osvětlovače nebo zvukaře,” vysvětlil Strejček.

Naopak příjmy za internetovou hudební produkci oproti minulým rokům znatelně stouply. Vedle přesunutí koncertů do online prostoru k nárůstu pomohl i zvýšený zájem o streamovací služby, jako je Spotify nebo Netflix.

Přesto je ale podle Romana Strejčka v konečném výsledku tato statistika nepodstatná. „Příjmy z internetu sice za minulý rok stouply o 30 milionů korun, když to ale dosadíme do rovnice k těm 215 milionům, tak to můžeme považovat za zanedbatelný pokrok,” objasnil.

V loňském roce také OSA uvolnila ve prospěch autorů 10 milionů korun ze svých rezerv a podporu – tentokrát v pětimilionové výši – plánuje zopakovat i letos. Sám Strejček ale přiznává, že se k této podpoře dostanou řádově jen stovky autorů, kteří s Ochranným svazem autorským dlouhodobě spolupracují.

V nejbližších dnech má OSA v plánu vydat zprávu o hospodářských výsledcích za loňský rok.