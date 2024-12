Na Putina v německých souvislostech za Merkelové byli jak Němci, tak zbytek světa samozřejmě nejzvědavější, ale skoro stejný zájem všichni jeví i o postoje exkancléřky k válce na Ukrajině.

Libor Dvořák: Angela Merkelová vzpomíná. Také na Ukrajinu

Ta za zcela správný krok považuje své odmítnutí ukrajinského vstupu do NATO: „Po pečlivém zkoumání a vyhodnocení této otázky jsem dospěla k závěru, že to bylo správné a že jsem pro to měla velmi pádné důvody,“ prohlásila Angela Merkelová, která vzápětí dodala, že v této otázce nebyli jednotní ani sami Ukrajinci a většina jich vlastně byla proti.

Bránila se také častým ukrajinským námitkám proti budování plynovodu North Stream 2, jehož existence předem podlamovala možnosti ukrajinského vlastního vývozu této suroviny.

Merkelová k tomu namítá, že levný ruský plyn (připomeňme, že výstavba začala až po ruské anexi Krymu) byl v zájmu německé ekonomiky.

„A také jsem nechtěla přerušit všechny naše ekonomické svazky s Ruskem,“ pokračovala a zdůraznila, že svou nedávnou minulost ve vztazích s Ukrajinou i s Ruskem rozhodně nepovažuje za omyl či chybu.

Díky, paní Angelo!

Zároveň ve svých pamětech s názvem Svoboda, které si už může přečíst i české publikum, trvá na tom, že při svých četných jednáních s ruským prezidentem Putinem nikdy nebyla naivní a vždy si byla vědoma toho, kdo proti ní stojí.

„Diplomacii nelze označit za chybnou jen proto, že v jisté situaci nezafungovala… Dnes už víme, že jediným jazykem, jemuž Putin rozumí, je vojenské zadržování,“ prohlásila krátce po svém odchodu z úřadu.

Agresivní ruskou válku proti Ukrajině hned na začátku odsoudila, ale jedním dechem dodala, že ani Západ neudělal vše nezbytné, aby tomuto vývoji zabránil.

Možná nejdůležitější v celé objemné knize je následující konstatování: „V tuto chvíli se nedá říct, co tvrdím ve své knize – že v okamžiku svého odchodu z funkce jsem tu Německo zanechala ve skvělém stavu.“

V tomhle ohledu má paní exkancléřka jistě pravdu, ale měli bychom ještě dodat: Jen málo lidí v tomto světě má v sobě tolik noblesy, upřímnosti a sebekázně, aby něco takového na vlastní adresu dokázalo pronést. Díky, paní Angelo!

Autor je komentátor Českého rozhlasu