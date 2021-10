Jak voliči STAN zdevastovali Piráty

Máte kandidáta na premiéra, obhajujete 22 poslaneckých křesel. Vytvořili jste koalici a očekáváte, že váš zisk bude tentokrát ještě vyšší. S koaličním partnerem se dohodnete na tom, že nebudete vyzývat své příznivce, aby využívali preferenčních hlasů. Po sečtení volebních výsledků zjistíte, že vás vykroužkovali a že máte mandáty pouze čtyři. Komentář Praha 21:40 9. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Pirátů Ivan Bartoš | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Můžete mít sice radost, že v součtu s ostatními jste de facto vyhráli. Přesto volby z vašeho pohledu jsou spíše debaklem. Takovéto rozporuplné pocity nyní prožívají Piráti.

Jejich řady v nově formované Poslanecké sněmovně zdecimovali voliči STAN. Byť vedení Pirátů si to nechce připustit, je tomu tak.

Už před volbami bylo veřejným tajemstvím, že zdaleka ne všem příznivcům STAN je koalice po chuti. Dali to tudíž najevo a pomocí kroužkování kandidátní listiny změnily. Nahoru se dostali jejich favoriti a kandidáti Pirátů se propadli na nevolitelná místa. Využili tuto možnost a nemusel je k tomu nikdo vybízet.

Příznivci Pirátů patrně tento fenomén neznají, nebo ho podcenili. Vzhledem k tomu, že dvě třetiny postů na kandidátkách obsazovali Piráti, patřila jim i většina předních míst. Jejich voliči si možná mysleli, že když jsou takto nahoře, nemusí je kroužkovat. Nedovedli si představit, že by je preferenční hlasy pro STAN mohly poslat mimo volitelná místa.

Není tudíž pravda, že hlavní vinu nese dezinformační kampaň, která byla na Piráty namířena. Mohla částečně motivovat některé příznivce této koalice k tomu, aby kroužkovali Starosty.

Kdyby však měla být hlavní příčinou, odklonilo by se od Pirátů a STAN daleko více voličů a celkový výsledek by byl výrazně nižší. Z odpovědnosti za zisk čtyř mandátů se vedení Pirátů těžko vyviní.

Lze očekávat, že uvnitř této strany se budou ozývat nespokojené hlasy. U subjektu založeného na přímé demokracii nelze ani vyloučit, že současné vedení tento neúspěch neustojí. Zároveň se může stát, že většina členů přehodnotí svůj názor na fungování v rámci koalice. Pro demokratickou opozici by to nemuselo být rozhodnutí osudové. I bez čtyř mandátů by ve sněmovně dali dohromady většinu.

Pochopitelně mohou členové Pirátů reagovat i jiným způsobem a na postoji této strany se v blízké budoucnosti nic zásadního nezmění. I tak její pozice ve sněmovně výrazně oslabí.

Rovněž směrem k případné vládě nelze očekávat, že by si Piráti mohli činit nárok na několik ministerských křesel. Přitom na základě předvolební dohody do úspěchu ve volbách investovali zhruba dvakrát více peněz než STAN. Takže v jejich případě je nakonec výsledkem málo muziky (mandátů) za hodně peněz.