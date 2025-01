Populismus kvete bez ohledu na ztráty

Až Donald Trump převezme v pondělí žezlo v Bílém domě, bude mít ve srovnání s ostatními západními státy co do výkonu americké ekonomiky solidní výchozí pozici: Americké hospodářství se za Joea Bidena dostalo z krize a nadprůměrně roste, nezaměstnanost je nízká, dolar zpevňuje, vyhlídky pro investory jsou perspektivní. Komentář Praha 6:30 18. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jak zjistili vědci z německého Institutu pro světové hospodářství v Kielu, za populistické vlády platí národy vždycky i nižším růstem hospodářství | Foto: Justin Lane | Zdroj: Reuters

Zda tomu tak bude i nadále, je ovšem otázka. Cla, která hodlá Donald Trump údajně uvalit na Evropskou unii, by například nepoškodila jen evropské hospodářství, ale pocítili by je i Američané. Konkrétně třeba vyššími cenami importovaného zboží a vyšší inflací.

Zvolit si do čela státu populistu – tedy člověka, který se pod záminkou protiestablishmentové rétoriky snaží ulovit co nejvíc voličů, kterým naslibuje hory doly –, je totiž riskantní.

Nejen kvůli dělení společnosti na „my a oni“, anebo proto, že hrozí oslabení demokratických institucí. Jak zjistili vědci z německého Institutu pro světové hospodářství v Kielu, za populistické vlády platí národy vždycky i nižším růstem hospodářství. Jinými slovy, lidé svým blahobytem.

Populisti své země mj. zadlužují

Ekonomové Christoph Trebesch, Manuel Funke a Moritz Schularick analyzovali hospodářský vývoj v desítkách států se stovkami autokratických vlád za poslední století.

A vyšlo jim, že země s populisty v čele nejen že měly v průměru o dobré tři čtvrti procenta nižší hospodářský růst ročně, ale že tamní populistické vlády nezměnily nic ani na nerovnosti mezi bohatými a chudými. Místo toho se nezřízeně zadlužovaly a oslabovaly instituce, které je měly kontrolovat.

Ostatně, jaké to je, jsme zažili v letech 2017 až 2021, kdy byl v České republice předsedou vlády Andrej Babiš (ANO), populista non plus ultra.

Novinář Adam Drda to vystihl přesně, když před třemi lety v eseji pro publikaci Obchodníci se strachem napsal: „Hnutí ANO dnes představuje vzorový moderní populistický útvar – přizpůsobí se čemukoli a komukoli podle potřeby.“

Dodejme, že to Andrej Babiš názorně předvedl po loňských evropských volbách, kdy spolu se svými soukmenovci Viktorem Orbánem a Herbertem Kicklem vykouzlili z ničeho nic euroskeptickou parlamentní frakci Patrioti pro Evropu.

Babišovi europoslanci, kteří se při volbách vydávali za členy liberální Renew Europe, se do ní přesunuli bez jediného protestu.

Jak je vidět, populismus kvete i u nás. Bez ohledu na ztráty.

Autorka je dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa a Českého rozhlasu