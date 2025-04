Trumpova obchodní válka tlačí Unii k uzavírání dohod se zbytkem světa

Pod vlivem zničující a chaotické celní politiky Spojených států znásobuje Evropská unie úsilí o vyjednání nových obchodních dohod se zbytkem světa. Nemalou roli v tom hraje její nástroj Globální brána, který zastřešuje český eurokomisař Jozef Síkela (STAN). Jde zajisté především o obchod, ale také o jiné ekonomické vazby, digitalizaci, telekomunikace či těžbu a zpracování nerostů. Komentář Praha 6:30 30. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump | Zdroj: ERIC LEE / New York Times / Profimedia

„Ve stále víc nepředvídatelném globálním prostředí se země světa staví do řady, aby spolupracovaly s námi,“ uvedla pro server Politico předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Globální pořádek se podle ní „posunuje hlouběji než kdykoli od 2. světové války“. Poukázala na to, že vzniká mnoho pozitivních spojenectví a podpora evropské integraci roste také uvnitř EU.

„Znamená to, že uprostřed všeho chaosu Evropa stojí pevně, opřená o své hodnoty, připravena se podílet na formování toho, co nastane.“

Dohoda o volném obchodu s Mercosur

Příkladem může být dohoda o volném obchodu se skupinou latinskoamerických zemí Mercosur, o které se jednalo dvě desetiletí a kterou šéfka Komise podepsala na konci loňského roku.

Dosud ji jednoznačně odmítala Francie – bylo pravděpodobné, že ratifikace ve francouzském parlamentu neprojde. Teď se zdá, že i Francouzi v tichosti mění názor, stejně jako Rakušané a další. V Bruselu se očekává, že by ji členské státy mohly schválit na podzim.

Souběžně Komise obnovila ambiciózní jednání s Indií, nejlidnatější zemí světa, s Indonésií, čtvrtou nejlidnatější, a s řadou dalších. Například jen z indopacifické oblasti pochází 37 procent všeho evropského dovozu a míří tam 25 procent vývozu.

EU už má obchodní dohody s Jižní Koreou, Japonskem, Singapurem, Vietnamem a Novým Zélandem. Rozbíhá jednání o vzájemně výhodných úmluvách s Austrálií, Malajsií a Filipínami.

Není to ale přímočarý a snadný proces. Většina států si nechává otevřená vrátka pro obnovu obchodních vztahů s Amerikou a Evropě klade nové podmínky.

Evropská komise bude muset slevovat z některých požadavků, které zámořské partnery iritovaly a komplikovaly jednání. Nejde jen o klasické „klauzule“ o dodržování lidských práv, práv menšin, vlády práva nebo dekarbonizaci, ale také třeba o tlak na přijetí protiruských sankcí.

Evropa ale nesmí dál moralizovat

Sebevědomé státy indopacifického regionu, ale také další ve Střední Asii, v Africe a jinde, jsou alergické na evropské moralizování. Mnohé si přejí dál udržovat dobré vztahy s Ruskem a nemíní se přidávat k protiruským sankcím.

Argumentují často tím, že EU používá dvojí metr, když odsuzuje Rusko za jeho agresi na Ukrajině, ale nedělá nic vůči Izraeli, který se podle nich dopouští v pásmu Gazy zločinů proti lidskosti.

Evropští vyjednávači budou muset být pružnější také, pokud jde o regule a standardy. Uhlíkové clo nebo označení původu se podle všeho nebudou automaticky vztahovat na veškerou výměnu zboží.

Mnohé takzvaně rozvojové země jsou si čím dál tím víc vědomy své ceny i toho, že je Evropa potřebuje víc než kdy dřív. Budou se účastnit projektů v rámci Globální brány bez toho, aby se však zříkaly projektů financovaných z čínského meganástroje Pás a stezka (Belt and Road).

Uvidíme, jak bude světový obchodní systém vypadat až skončí tříměsíční lhůta, během které chce Trump jednat se skoro 20 státy a partnery.

Tedy zda Evropa využila Trumpova dovádění ke konsolidaci obchodních vztahů se zeměmi mimo USA. Pokud by se to povedlo, mělo by aspoň nějaký vedlejší pozitivní účinek.

Autor je bývalý zpravodaj ČTK v Bruselu a komentátor Info.cz