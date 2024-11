SOUTĚŽ: Kulturní střet Severu a Jihu v devíti povídkách. Vyhrajte knihu severokorejské uprchlice

Tchýně, co se i přes rozčílení snaží pochopit svou snachu, která hrozně plýtvá jídlem. Žena, co naléhá na svou starší sestru, aby se společně vrátily do náruče „milovaného vůdce“. To jsou hrdinky nové povídkové sbírky Spadané zelené listí. Ze Severní Korey uprchlá spisovatelka Kim Jugjong v ní s chladným odstupem zachycuje bolestné okamžiky na cestě od důvěrně známého k cizímu. O knihu hrajeme v pravidelné soutěži webu iROZHLAS.cz.

KNIŽNÍ SOUTĚŽ Soul/Pchjongjang 11:19 4. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít