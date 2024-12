O svobodu a demokracii je třeba se stále starat. Věci se mohou zvrtnout, říká kulturní organizátorka

Při organizaci kulturní akce na Broumovsku se člověk setká spíše s konzervativním publikem. „Nová témata a přístupy je potřeba přinášet postupně a být hodně v kontaktu s místní komunitou tak, abyste nevytvářeli něco, co je úplně odtržené od lokálního kontextu,“ říká organizátorka kulturních a společenských akcí Jitka Smolíková v seriálu Narozeni do svobody, který představuje mladé inspirativní osobnosti. Narozeni do svobody Broumov 7:00 7. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jitka Smolíková spolupracovala i s festivalem Zlín Design Week nebo Police Symphony orchestrem | Foto: Michal Dědič / PechaKucha Night

Co pro vás znamená svoboda, jak ji vnímáte?

Svoboda je pro mě možnost s respektem k druhým vyjádřit svoje myšlenky a názory – slovem, uměním, tím, co dělám nebo třeba koho se rozhodnu volit.

Evropským hlavním městem kultury budou v roce 2028 České Budějovice. Ve finále porazily Broumov Číst článek

V poslední době si cením především svobody slova, která ovlivňuje mediální prostor, a právě umělecké a kulturní svobody, protože do společnosti přináší různorodost i důležitou reflexi současného světa.

Vy teď žijete v Praze, přesto se už řadu let podílíte na kulturních událostech v Broumově a blízkém okolí, třeba i v Meziměstí, kde bydlíte. Co ze své kariéry považujete za klíčové? Protože jste se podílela třeba na propagaci kandidatury Broumova jako evropského města kultury. Bylo to to hlavní, čeho si nejvíce vážíte?

Řekla bych, že jedna ze tří hlavních věcí, které mě v životě ovlivnily. Určitě je to příležitost, která se kulturním manažerům naskytne málokdy, takže jsem opravdu moc vděčná, že jsem se na tom mohla podílet.

A které jsou ty další dvě věci?

Ještě v rámci studií ve Zlíně jsem pořádala festival Zlín Design Week. Potom jsem asi rok a půl spolupracovala s Police Symphony orchestrem.

O co je složitější spolupořádat, organizovat a propagovat kulturní akce na Broumovsku než třeba v Praze?

Myslím si, že se určitě setkáváte s konzervativnějším publikem. Takže nová témata a přístupy je potřeba přinášet postupně a být hodně v kontaktu s místní komunitou tak, abyste nevytvářeli něco, co je úplně odtržené od lokálního kontextu a co ty lidi ani nezajímá a nechtějí to tam.

Vy patříte k lidem, kteří se hrdě hlásí k odkazu 17. listopadu, byť jste ho nezažila. Proč to tak je?

Je to částečně globalizací a dostupností informací. Máme možnost sledovat, co se děje okolo nás ve světe a velmi intenzivně vnímáme, jak se různé situace můžou zvrtnout. Ta situace se změní a najednou o naše svobody, hodnoty a demokracii můžeme přijít. Velmi těžko se získávají zpátky.