Limity bych udělal ještě zlobivější. Seriál aktivisty nezajímal, naše světy se nepotkávají, říká režisér

Jak režisér a scenárista Petr Zelenka přemýšlel nad peripetiemi seriálu Limity? Kvůli němu zavítal i mezi aktivisty. „Řekli jsme, že kdyby měli pocit, že se na tom chtějí podílet, budeme rádi. Na druhé straně byla nulová odezva, protože nevědí, jak s takovou informací nakládat," vzpomíná v pořadu Host Lucie Výborné Zelenka. Host Lucie Výborné Praha 20:01 20. dubna 2025

Vrátíme se ještě k seriálu Limity: k mírně hysterickému Karlovi, jeho ezoterické ženě a dámě, která pracuje v podprsenkárně. Dalo hodně práce vymyslet v seriálu první zvrat? U druhého dílu jsem si kladla otázku, jestli vydržím. Jak ale došlo ve třetím díle k tomu zvratu, tak už jsem jela až do konce. A naopak jsem strašně chtěla vědět, co bude dál.

Podraz, který na něj jeho druhá žena udělá, to bylo součástí původního nápadu: muž se stane obětí intrik své manželky, která z něj udělá ekologického aktivistu, hrdinu a Palacha.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Své půlstoletí prožívám s dozvuky fyzického chátrání. Na něco už člověk nemá chuť, něco vzdá a říká si, že to není podstatné, líčí režisér Petr Zelenka

Pak bylo těžší vymyslet další dva zvraty. Proč se nemůže přiznat? Protože se jím inspiruje někdo, kdo skutečně zemře. A potom finální zvrat, kdy mu začne vadit něco úplně jiného než ekologie a bojuje proti normální svi**rně, která s ekologií nemá v podstatě nic společného.

Mně se líbí, že jste nešetřili nikoho. Říkala jsem si, jestli si seriál bude střílet z lidí, kteří topí holinkami, nebo z lidí, kteří jsou aktivisti, a vy jste to vzali průměrně šmahem. Dalo hodně práce uhlídat balanc, aby člověk někde opravdu nepřestřelil?

To ti nepovím, protože já bych to dělal ještě pestřejší a zlobivější.

Jako že bys přitvrdil?

Měl jsem třeba ve scénáři motiv, že Lachtan, kterého přejedou, jak má plastickou operaci obličeje, tak že potom z toho vyleze Vašut, a pak na demonstraci v dole předstírá, že je Marek Vašut. Takové motivy jsem tam měl, ale obě dramaturgyně mi to shodně vyhodily, říkaly, že o tomto už to úplně není. A měly pravdu.

Když tě tak poslouchám, bydlení v tvé hlavě musí být hrozně zábavné.

To jo, ale člověk se musí trošku cenzurovat, aby dokázal odvyprávět nějaký příběh, který si usmyslel, že dokončí.

Jak funguje společnost?

Když se Limity rozjely, hledala jsem odborného poradce. Říkala jsem si, že si vezmu nějakého specialistu na těžbu – a překvapení, mezi odbornými poradci se spíš než těžař objevil sociolog s mnoha vědeckými tituly před jménem i za jménem, Ondřej Císař. Co tam dělal?

S Ondřejem jsme to úplně začínali. Setkali jsme se kdysi dávno na propagaci knížky Naomi Kleinové, přišel mi jako strašně zajímavý člověk. Začal mi vyprávět o tom, že dlouhodobě monitoruje tato ekologická hnutí, věnuje se jejich studiu.

Konzultoval jsem s ním třeba zajímavý fenomén, odtrženost spolků tohoto typu od reality. Právě Ondra mi řekl, že jsou nejen v nějaké internetové bublině – oni jsou v tak malé bublině, že třeba když o tématu mluví Václav Moravec v televizi, tak netuší, kdo to je.

Teď jsem chtěla říct, že možná nevědí, kdo je Václav Moravec.

Nevědí, kdo jsi ty, nebo je možné, že to nevědí. Ty světy se prostě nepotkávají. Nechci paušalizovat, ale mnohdy ti lidé, kterým je třeba 22 až 25 let, vůbec netuší, jak společnost funguje.

Šel ses podívat na nějakou demonstraci za lepší životní prostředí?

Šel jsem se třikrát podívat na jejich klubové setkání, což bylo zajímavější. Jak si lidé mysleli, že někoho paroduji vrtěním rukama na souhlas nebo nesouhlas, takhle oni běžně fungují. To zrovna nebyla žádná satira.

Jak sis tam připadal jako Petr Zelenka, aniž bys přemýšlel o dialozích?

Oni vůbec nevědí, kdo jsem. Prvně jsem přišel s Ondrou, pak jsem tam dvakrát šel sám. Rovnou jsme řekli, respektive Ondra říkal: „Tady vzniká tento seriál, kdybyste měli pocit, že se na tom chcete nějak podílet, budeme rádi“. Vzal jsem si kontakty na dva lidi, které jsem chtěl vyzpovídat a takto jsme se tam nahlásili.

Na druhé straně bylo absolutní ticho, nulová odezva, protože oni vůbec nevědí, jak s touto informací nakládat. To není jako, že Křetínský otevřel další důl – že vzniká nějaký televizní seriál, je absolutně nezajímá. Pak ten seriál vznikl a někteří z nich se potom ozvali, většinou zase na svých sítích.

A co říkali?

Jak jsem měl možnost soudit, pobouřilo je, že jsme na to údajně dostali peníze od Fondu obnovy. Protože nechápou, jak vypadá rozpočet seriálu a co to je Fond obnovy, tak to některé pobouřilo. Tam by bylo potřeba udělat nějakou osvětu, aby tito mladí lidé nebyli zbytečně naštvaní na něco, na co naštvaní být nemusí.

Čím Petr Zelenka žije a co tvoří po Limitech? Kdy a kde uvede divadelní „oslavu vdovství“? Poslechněte si celý rozhovor v audiozáznamu výše.