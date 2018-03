7. 12. 2015 | ČTK, ČRo |Divadlo

Ve věku 70 let po dlouhé nemoci zemřel režisér Ivan Rajmont, první polistopadový šéf činohry Národního divadla (ND) v Praze. ČTK o tom informoval mluvčí ND Tomáš Staněk s odkazem na oznámení rodiny. Podrobnosti posledního rozloučení s významnou postavou tuzemské kultury se řeší.