Příběh služebnice míří do finále. June čeká poslední boj s Gileádem, mluví se i o novém seriálu

Diváci se znovu ocitnou ve světě Gileádu – totalitní společnosti, kde jsou ženy podřízené mužům a rozdělené podle barvy oděvu. Hlavní hrdinka June Osbournová zůstává v podání Elisabeth Mossové, která se kromě herecké role nově ujala i režie některých epizod.

Závěrečná série slibuje vyvrcholení dlouhého souboje mezi June a nesvobodným Gileádem. Zatímco v prvních dílech jsme sledovali osudy žen-služebnic uvězněných v režimu, nyní se děj částečně přesouvá do Kanady – stále demokratické země, kam se některým postavám podařilo uprchnout.

Předobrazem světa Gileádu je stejnojmenný román Margaret Atwoodové z roku 1985. Autorka knihu napsala jako varování před tím, co se může stát i ve svobodné společnosti.

„Napsala jsem to v době, kdy lidé říkali, že se to u nás nemůže nikdy stát. Zakládala jsem si proto na tom, aby v knize nebylo nic, co už se někdy, někde nestalo. Zasadila jsem to přitom do okolí Harvardovy univerzity, která byla pokládána za neprostupný chrám liberální demokracie. Tohle místo ale bylo v 17. století centrem puritánské teokracie,“ uvedla Margaret Atwoodová při své návštěvě Prahy před osmi lety.

Kromě původní knihy vydala Atwoodová v roce 2019 ještě volné pokračování s názvem Svědectví. Seriálová adaptace se ale od knih odklání a tvůrci už připravují další volný spin-off, který bude na stávající děj navazovat.

Seriál Příběh služebnice se od svého vzniku stal celosvětovým fenoménem. Ocenili ho nejen diváci, ale i kritici – v roce 2018 získal dvě ceny Zlatý glóbus.