Televize Nova slaví 30 let. Exředitel Železný se ukáže v pořadu Na lovu

Svůj zpravodajský pořad Televizní noviny, který je s Novou celých třicet let, odvysílá televize v neděli v netradiční podobě.

„Nedělní Televizní noviny nebudeme vysílat z našeho obvyklého studia, ale ze studia, které jsme speciálně postavili a které je přesnou kopií studia z roku 1994, ve kterém příběh televize Nova začal,“ říká ředitel zpravodajství TV Nova Kamil Houska.

Na obrazovku Novy se v neděli vrátí její první generální ředitel Vladimír Železný. Novu před jejím začátkem v roce 1994 prezentoval jako stanici pro náročné diváky. „Naše zpravodajství bude trošičku jiné, nebude lidové, ale bude s jinými důrazy,“ ujišťoval.

Místo slibovaného intelektuálně zaměřeného vysílání plného vzdělávacích a diskusních relací ale nakonec Nova vsadila na atraktivní zámořské pořady a filmy.

Železný po celou dobu ve funkci také uváděl na stanici pořad Volejte řediteli. V neděli večer se objeví ve vědomostním pořadu Na lovu. Kromě něj bude ve speciálním dílu, který připomene úspěšné formáty z historie stanice, také její současný generální ředitel Daniel Grunt a další osobnosti spjaté s Novou jako Rey Koranteng, Richard Genzer a sourozenci Dalibor a Adéla Gondíkovi.

Kromě speciálního programu ve vysílání připravila Nova k výročí i další věci. Na celý víkend otevřela divákům místa, kde se natáčejí její populární seriály. Návštěvníci se tak mohli podívat do ateliérů a potkat se s herci z Ulice, Ordinace v růžové zahradě 2 nebo Zlaté labutě.

Nova také vytvořila k výročí na svém webu speciální sekci, kde si lidé můžou připomenout první díly legendárních pořadů nebo vidět raritní záběry z Televizních novin.

10 stanic Novy

Nova se od roku 1994 postupně rozrostla v televizní skupinu. Nabízí šest volně šířených stanic (Nova, Nova Fun, Nova Cinema, Nova Action, Nova Gold a Nova Lady), čtyři placené sportovní kanály pod značkou Nova Sport (letos koncem února přibudou další dva) a také mezinárodní, zejména pro slovenské diváky určený program Nova International. Provozuje i web TN.cz nebo streamovací službu Voyo.

Nova byla dlouhá léta českou televizní jedničkou, to ale už do jisté míry neplatí. Podle výsledků za minulý rok je s 27,04 procenta diváků ve skupině nad 15 let třetí za Českou televizí (29,88 procenta) a Primou (27,56 procenta). Vede však v komerčně nejvýznamnější skupině diváků 15 až 54 let, ve které loni překonala podíl 36 procent.

Během tří dekád prošla Nova rukou řady majitelů. Od roku 2020 patří firmě PPF. Ta ji vlastní přes mediální konglomerát CME (Central European Media Enterprises), kterému patří více než čtyři desítky kanálů, kromě Česka i v Chorvatsku, Bulharsku, Rumunsku a Moldavsku, na Slovensku a ve Slovinsku.