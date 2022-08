Král Šumavy na Voyu, komediální krimi s Dykovou i osmnáctá řada Ulice. Nova láká na podzimní novinky

Vyvrcholení kriminální Policie Modrava, pokračování loňského hitu Pan profesor s Vojtěchem Dykem, nové případy pro Specialisty i úkoly pro amatérské kuchaře v reality show MasterChef Česko. Tak vypadá program komerční televize Nova pro následující měsíce. Příslovečné plnoletosti dosáhne nekonečný seriál Ulice, který na podzim vstoupí do své osmnácté sezony. Vedle toho na diváky čekají také novinky s Tatianou Dykovou a Veronikou Arichtevou. Televize 18:24 11. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tatiana Dyková a Roman Zach v komediálním krimi seriálu Případy mimořádné Marty | Zdroj: TV Nova

„V podstatě až do konce roku budeme denně uvádět premiéry nových dílů oblíbených seriálů, reality show nebo zábavních formátů,“ komentuje „nebývale pestrý a bohatý“ program TV Nova jeho ředitelka Silvia Majeská.

„Vedle pokračování programových stálic nabídneme letos i dva úplně nové hrané seriály se zaměřením na celou rodinu. Televize Nova tak potvrzuje svou stávající pozici největšího producenta hrané tvorby v Česku. V příštích sezonách tento status ještě významně posílíme,“ dodává s tím, že ve výrobě je například vůbec první dobový seriál (s pracovním názvem Obchodní dům) nebo nové řady Kriminálky Anděl a Odznaku Vysočina.

Fotogalerie (4)



První ze seriálových novinek je romantická komedie O mě se neboj, která sleduje životní a vztahové kotrmelce rozvádějící se matky dvou dětí v podání Veroniky Arichtevy. „Doufám, že si diváci naše postavy oblíbí a s pobavením budou sledovat jejich vtipné, napínavé, ale i romantické životní zvraty,“ říká režisér Biser A. Arichtev.

Mix komedie a kriminálky nabídnou Případy mimořádné Marty, ve kterých Tatiana Dyková ztvárnila „neustále prudící dvakrát rozvedenou matku tří dětí“, která je podle herečky „geniálním, ale zároveň nezkrotitelným živlem posouvajícím jednotlivá vyšetřování neskutečně rychle kupředu“.

„Je to seriál, který v sobě kombinuje napětí, detektivku a humor. Naše hlavní postava je zároveň ztřeštěná, zábavná a inteligentní a způsob, kterým přichází na řešení případů, je geniální,“ přidává Marek Najbrt. V režijní dvojici ho doplnil Tomáš Pavlíček.

A tady jsou dvě programová schémata pro podzimní období. Ve čtvrtky bude pokračovat seriál Pan profesor a po jeho skončení ho nahradí novinka O mě se neboj. pic.twitter.com/7xfpkJ0icn — TV Nova (@tvnovaofficial) August 11, 2022

Nabídka „novácké“ streamovací služby se na podzim rozroste o dva projekty z dílny Voyo Originál. V třídílné minisérii Král Šumavy odvypráví režisér David Ondříček příběh legendárního převaděče Josefa Hasila (Oskar Hes).

„Když se řekne Šumava, naskočí nám nejchladnější místa naší republiky, nejstudenější potoky, tůně. Hluboké lesy, řídké osídlení. Kdybyste se někdy měli ztratit, zmizet, kdyby někde měla vzniknout legenda o klukovi, co se nenechal chytit a opakovaně unikal tam a zpět pod padající železnou oponou, bylo by to na Šumavě,“ přibližuje sérii kreativní producent Michal Reitler.

Nové Případy 1. oddělení a krimi série od Hřebejka. Česká televize představila podzimní program Číst článek

Desetidílný komediální seriál Gumy dal Richardu Krajčovi a Davidu Švehlíkovi, dlouholetým divadelním hereckým kolegům, konečně příležitost potkat se společně před kamerou. Zahráli si dva nerozlučné přátele Máru (Krajčo) a Lukyna (Švehlík), kteří se díky svým absurdním plánům dostávají do ještě absurdnějších situací.

„Lukyn a Mára jsou hodní kluci, znají se od nepaměti a tak trochu si zbyli. A jsou za to vlastně rádi,“ představuje postavy Krajčo. „Lukyna bude mít každý rád, nejen proto, že je strašně chytrý. Je to takový mazlík. Moje postava Máry má trochu problém s agresivitou, ale Lukyn to snáší dobře.“

Za režií seriálu stojí Karin Krajčo Babinská, pod scénářem je podepsaný autor minisérie Iveta Michal Samir.