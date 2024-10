Voda teče z každého kohoutku, ale je to vzácná věc. Vodohospodář láká k návštěvě i přestavbě vodojemů

Rozhovor Lucie Výborné s Robertem Kořínkem, znalcem nejen ostravských vodojemů z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, probíhal 41 metrů nad zemí v oblasti Dolních Vítkovic v Ostravě. V rámci projektu o věžových vodojemech vznikly dvě knihy i webové stránky, na kterých mohou lidé hledat inspiraci pro výlety. „Pokud si někdo vodojemy zamiluje, kniha o konverzích je inspirací pro přestavbu,“ láká Kořínek. Ostrava 23:19 24. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Kořínek | Foto: Tomáš Černý | Zdroj: Radiožurnál

Koukáme na Dolní oblast Vítkovic z výšky 41 metrů nad zemí, na jaké stavbě se nacházíme?

Nacházíme se ve vodojemu, který byl postaven roku 1962, a konstrukčně je to typická stavba. Zajímavý je vodojem tím, že je integrální součástí celého systému - kumuloval vodu pro chlazení pecí a fungoval jako rezervní zásoba vody. Dokazuje, jak jsou v celém areálu složky na sebe navázány a jedna bez druhé by nefungovaly.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vodojemy jsou fascinující svou zdánlivou jednoduchostí, popisuje vodohospodář. Jak vlastně fungují?

Jste vodohospodář, který má zájem o nefunkční vodojemy. Co vás k nim přitahuje?

Vodojem je něco jednoduchého – je to nádrž, která plní jisté funkce. Zdánlivě se jedná se o jednoúčelovou věc, ale při bližším pohledu člověk zjistí možnosti konstrukčních řešení nebo různé vodovodní systémy, a zjistí, že se jedná o velmi rozmanité téma.

Jaký je nejstarší vodojem u nás?

Nejstarší vodojem u nás má téměř dvě stě let. Nejstarší vodojemy byly stavby, které sloužily k akumulaci vody a souvisely s rozvojem železnice.

Jak vlastně fungují vodojemy?

Plní několik funkcí: jsou zásobárnou vody při poruše na síti, kdy se z nich dodává voda do systému. Dále mají tlakovou funkci, jelikož je nádrž umístěna nad terénem, tak voda udržuje tlak ve vodosystému, a tím pádem nám doma z kohoutku teče sama. Poslední funkcí je vyrovnávací funkce: když se nahání voda z čerpací stanice, začne při velkém odběru vodojem vodu do systému dotovat.

Připomínky minulosti



Kolik je v současnosti v Česku funkčních vodojemů?

Věžové vodojemy dnes ještě stále fungují, z celkového počtu 1500 staveb v ČR jich dnes 1100 stojí, z toho 600 objektů je stále v provozu.

Posluchači jistě znají řadící páku pětiletky, dva maďarské vodojemy.

Jedná se o hydroglobus a aquaglobus, které byly v 60. letech 20. století dodány z Maďarska, jedná se o typizované stavby. Někdo říká, že nejsou hezké, ovšem na území České republiky jich máme více než 500. Jsou to stavby, které se významnou mírou podílely na rozvoji vodárenství v ČR. Bez nich by to nebylo tak snadné.

Co všechno se dá při průzkumech vodojemů najít?

Hlavně binec. Když děláme průzkumy, chceme se seznámit s konstrukčním řešením a technologií staveb. V archivech se dočteme spoustu informací, ovšem ověření reality na místě je věc jiná. Technologie v plánech nebývají zakresleny podrobně, proto je třeba je výzkumem ověřit a stejně tak zjistit, jak přesně vodárensky fungovaly.

Nové využití vodojemů

Vzpomenete si na obzvláště zdařilou rekonstrukci vodojemu?

Pokud hovoříme o konverzích, tak takových situací jsme viděli několik v Česku i zahraničí, jedná se o přestavby na penziony, bydlení, ubytování pro turisty.

Z vodojemů vznikají muzea, například tento vodojem v Dolních Vítkovicích je zachovaný jako takzvaná paměť místa, kdy připomíná celý areál a jeho funkčnost. Možností využití je hodně, v rámci projektu jsme napsali inspirační manuál pro zájemce o přestavbu vodojemů s názvem Konverze věžových vodojemů.

Kam je dobré si udělat výlet?

Oblast Dolních Vítkovic je skvělý tip, zájemci se mohou dozvědět o historii objektu z cedulky, která stojí pod ním. Dále jsou velmi zajímavé hasicí věže bývalé koksovny, takhle dostupné jsou v republice pouze u nás v Ostravě.

Jak profituje veřejnost z vašeho výzkumu?

V rámci výzkumu, na kterém spolupracoval Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka a ČVUT, vznikla veřejná databáze vodojemů v České republice. Uživatelé z řad veřejnosti si mohou vyfiltrovat stavby podle umístění a jiných parametrů, údaje si zanést do mapy a navštívit je. U každého vodojemu jsou také fotky, popis historie. Tato webová stránka tedy slouží jako zdroj poznání a pro výlety.

Jaký je nejkrásnější výhled z vodojemu?

Jakýkoliv. Liší se pouze okolní krajina – zda vidíme spíše industriální nebo přírodní krásy.

Poslechněte si celý rozhovor, audio najdete nahoře ve článku.