Projekt studentů architektury a lidí z Mořic. Kolumbárium z hlíny řeší místo na tamním hřbitově

Zdeněk Vejpustek z Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně spolu se svými studenty pracuje na unikátním projektu hliněného kolumbária v Mořicích na Prostějovsku. „Máme tady dřevěná kopyta, která vytváří tvar pro boxy na svíčky, a potřebujeme je vytáhnout z té hliněné stěny,“ vysvětluje Vejpustek.

Když se projekt blíží ke konci, na řadu přicházejí kovové svítilny, které je potřeba do hliněné stěny vsadit. Kolumbárium je postavené z hlíny, kterou se podařilo získat v okolí, a při jeho stavbě se zapojili také místní obyvatelé.

„Myšlenka je taková, že ukážeme postup, jak to stavět, aby si to mohli lidé postavit kdekoliv jako svůj vlastní komunitní projekt,“ říká Vejpustek. Při stavbě je někdy nutné jednotlivé části opravit. „Opravujeme opadanou stěnu. Trochu to degradovalo deštěm, takže se musí malinko opravit,“ popisuje Zdeněk Vejpustek starší.

Hlína jako materiál budoucnosti

Studentka Barbara Olivová mu s tím pomáhá. „Hrozně mě to baví, přijde mi to jako neskutečně unikátní věc,“ zmiňuje. Mluví i o tom, jak by se chtěla hlínou jako stavebním materiálem zabývat i v budoucnu. „Určitě si myslím, že to je něco, nad čím bychom se měli jako architekti zamyslet. Je to dobrý stavební materiál obecně na z hlediska klimatického prostoru pro dobrý život,“ dodává.

Na všechno bedlivě dohlíží také Marie Hubená z Mořic, která pomáhala při stavbě kolumbária. „Je to jiné než klasická kolumbária. Je to poctivá práce, hodně hlíny a jílu. Všechno se to míchalo a udusávalo. Poctivě několik týdnů, měsíců. Ten úspěch je pěkný a myslím, že se lidem bude líbit,“ uvádí Hubená.

Celá stavba má i symbolický rozměr. Podle autorů kolumbária budou lidé uložení zpět do země, na které žili.