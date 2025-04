Podezření v miliardovém tendru na metro: konkurent napadá kvalifikaci dvakrát vybrané Subterry

Hrozí vyloučení dvakrát vybrané Subterry jako dodavatele druhé části metra D? Takový scénář vykresluje podnět konkurenčního, z tendru na metro vyloučeného sdružení Porr-Vinci-Marti, který zaslalo antimonopolnímu úřadu (ÚOHS).

Podle podnětu chybí už dvakrát vybrané skupině firem vedené Subterrou ke stavbě metra potřebná kvalifikace, což už v první instanci konstatoval také antimonopolní úřad.

Ten potvrdil přijetí nového podntětu. Protože už ale v březnu definitivně rozhodl o zrušení výběru Subterry, chápe podnět jako vyřízený.

Podle právníka Transparency International Jana Dupáka je ale chybou, že se úřad argumenty v podnětu nezabýval. Mohly by totiž vést až ke zrušení zakázky za více než šest miliard korun.

Na začátku března antimonopolní úřad (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ÚOHS) opět zrušil výběr sdružení Subterra-Hochtief-BeMo Tunneling, které pražský dopravní podnik dvakrát vybral jako zhotovitele druhé části metra D. Došlo k tomu na základě návrhu stavební firmy Strabag, která se o zakázku také uchází.

Ta mimo jiné argumentovala nedostatečnou kvalifikaci vedoucích pracovníků Subterry či špatným hodnocením referencí dopravním podnikem v bodové části tendru. Jednoduše řečeno: Subterra měla podle Strabagu získat v soutěži obecně méně bodů a tím se umístit až za nabídkou Strabagu.

To ostatně potvrdil také antimonopolní úřad, který svým březnovým rozhodnutím výběr Subterry dopravním podnikem opravdu zrušil. Podle úřadu nedokázalo sdružení prokázat, že na referenčních zakázkách vybraní pracovníci skutečně pracovali. Co si Subterra naopak obhájit dokázala, byla kvalifikace vedoucích pracovníků.

Dva dny po tomto rozhodnutí přistál antimonopolním úředníkům ale na stole další podnět, tentokrát od z tendru vyloučeného sdružení firem Porr-Vinci-Marti (P-V-M) – o legitimitě jeho finančně nejvýhodnější vyloučení zatím antimonopolní úřad nerozhodl. Toto sdružení přišlo s novými argumenty, které měly podle něj dokázat, že vedoucí pracovníci, ale i Subterrou vedená skupina firem kvalifikaci pro podobnou stavbu nemá. V nabídce skupina údajně neuváděla pravdivé informace a tudíž by měla být z tendru vyloučena.

Stavba metra D Výstavba nové linky pražského metra D začala v roce 2022. Zatím stavební firmy budují kilometrový úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova, navazovat bude úsek ze stanice Olbrachtova do Nových dvorů. Nakonec má být vybudovaná i poslední část z Nových dvorů do Depa Písnice. Původní termín dokončení stavby byl rok 2029, jak ale přiznává už i dopravní podnik, kvůli sporům o zakázku se bude tento termín zřejmě posouvat. Zatím se předpokládá dokončení v roce 2031.

„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nám ve svém prvoinstančním rozhodnutí dal opakovaně za pravdu, že nabídka sdružení vedeného společností Subterra nesplňuje zadávací podmínky stanovené dopravním podnikem, a to jak v části hodnotících kritérií, tak i v části kvalifikace. Tím, že ale toto sdružení neplní kvalifikační kritéria, by mělo být ze soutěže bez dalšího vyloučeno,“ říká mluvčí společnosti Porr Jana Mašínová s odkazem na rozhodnutí z letošního února.

V něm antimonopolní úřad například konstatoval, že sdružení vedenému Subterrou chybí doklady, které by prokazovaly technickou kvalifikaci tehdy vybraných firem pro tunelovou dopravní stavbu s požadovanými technickými parametry v ceně minimálně 2,5 miliardy korun.

Mluvčí Subterry Jiří Nový však nabídku své firmy hájí a ujišťuje, že je naprosto v pořádku. „Naše stanovisko v této věci zůstává neměnné, jakékoliv pochybení v nabídce našeho sdružení zcela vylučujeme a jsme pevně přesvědčeni o kvalitě naší nabídky, za kterou i nadále stojíme. Stále věříme, že zakázku získáme, a jsme připraveni činit všechny relevantní kroky v dalším průběhu soutěže, které povedou k zahájení výstavby druhé části metra D,“ odepsal mluvčí.

Už jsme rozhodli

Jak zjistil server iROZHLAS.cz, rozhodnutí o novém podnětu padlo rychleji, než se čekalo. Úřad se podnětem nijak rozsáhle nezabýval. „Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uvedený podnět obdržel, nicméně vzhledem k tomu, že o stejných výhradách již rozhodl ve správních řízeních, považuje podnět za vyřízený,“ odepsal v polovině dubna mluvčí úřadu Martin Švanda s tím, že výběr Subterry byl v březnu zrušený už na základě zmíněných námitek Strabagu, není tedy třeba znovu přezkoumávat kvalifikaci skupiny vedené Subterrou.

S tím ale firma Porr nesouhlasí. Podle její mluvčí Jany Mašínové jde zaslaný podnět mnohem dál, než námitky Strabagu. I proto je pro ni rozhodnutí úřadu překvapivé. „Tato informace je pro nás nová a neodpovídá skutečnosti. Návrh společnosti Strabag neobsahoval všechny důkazy, které obsahoval náš návrh. Náš podnět obsahoval podstatně širší rozsah informací a zaměřoval se i na otázku splnění kvalifikačních požadavků uchazeče,“ kritizuje rozhodnutí úřadu Mašínová.

Podle vedoucího právníka Transparency International Jana Dupáka ale úřad takto postupovat mohl. „Podnět je oproti návrhu dodavatele mnohem slabším nástrojem, kterým se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže může a nemusí intenzivně zabývat,“ vysvětluje s tím, že ale u takto velké zakázky a s tak vážnými argumenty, se kterými přišla skupina okolo společnosti Porr, by byl zásah úřadu namístě.

„Souhlasím s argumentací, že v tomto případě vybraný dodavatel (sdružení Subterra a Hochtief) vyloučen být musel, protože Úřad pro ochranu hospodářské soutěže již v lednu 2024 jednoznačně potvrdil, že některé využité reference nebylo možné doložit. Přesto pražský dopravní podnik tohoto dodavatele opětovně vybral a antimonopolní úřad následně tento postup opět pravomocně zrušil kvůli závažným pochybením dopravního podniku,“ vysvětluje Dupák po prostudování podnětu.

Poslední řízení Antimonopolní úřad se v případě stavby druhé části metra D zabývá ještě posledním řízením. Navrhovatelem je sdružení firem Porr-Vinci-Marti, které se o zakázku také uchází. To sice také podalo stížnost proti srpnovému výběru Subterry a antimonopolní úřad mu dal v únoru prvoinstančně za pravdu – řízení v druhé instanci ale úřad zastavil kvůli svému březnovému rozhodnutí, kterým výběr Subterry definitivně zrušil. Posledním řízením tak zůstává podnět kvůli vyloučení konsorcia Porr-Vinci-Marti z tendru kvůli údajně zásadním nedostatkům v nabídce. Z předložených nabídek byla ale právě jeho finančně nejvýhodnější, na druhém místě se umístilo sdružení vedené Subterrou a nejdražší nabídku předložil Strabag.

A dodává, že za nastalou situaci může především přímo pražský dopravní podnik (DPP). „Dopravní podnik se v zadávacím řízení neuvěřitelným způsobem zamotal, především protože sám činil podezřelé kroky, které jsou i dle rozhodnutí antimopolního úřadu netransparentní a představují nerovný přístup podniku k účastníkům tendru, a to ve prospěch sdružení Subterra a Hochtief,“ říká s dovětkem, že paradoxně tak může nastat situace, že dojde-li v budoucnu k vyloučení sdružení vedeného Subterrou, mohl by tendr připadnout nejdražšímu Strabagu.

Zároveň by se ale vyloučením Subterry otevřela další cesta ke zrušení a „přesoutěžení“ tendru. „Když v tendru zůstane jediný účastník, může jej zadavatel zrušit. Dopravní podnik už sice účastníka s nejlevnější nabídkou vyloučil, ale ten rozhodnutí napadl a už téměř dva roky se čeká na rozhodnutí prvního stupně antimonopolního úřadu. Vyloučení dvou ze tří účastníků by mohlo být cestou ke zrušení tendru, nicméně to buď bude trvat, nebo to bude spojeno s nějakým problematickým trikem,“ uzavírá Dupák.