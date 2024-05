Český rozhlas se v sobotu otevře všem. Do tajů vysílání se můžete vydat v Praze i dalších městech

Nahlédnout do tajů rozhlasového řemesla, setkat se s oblíbenými moderátory a užít si bohatý doprovodný program pro rodiny. To vše opět nabídne Den otevřených dveří v Českém rozhlase, který se uskuteční v sobotu. Rozhlas letos slaví už 101 let od začátku svého vysílání. Praha 11:36 17. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Den otevřených dveří v Českém rozhlase | Foto: Andrea Filičková | Zdroj: Český rozhlas

Den otevřených dveří Českého rozhlasu začne v Praze v sobotu ještě před devátou hodinou ranní, kdy se první návštěvníci vydají na komentovanou prohlídku po rozhlasovém komplexu.

Jejich kroky povedou studiovým domem, kde se ve studiu 2R2 dozvědí nejrůznější zajímavosti z technického zákulisí a distribuce signálu, bez kterých by vysílání, tak jak je zná laická veřejnost, nebylo možné. Cesta návštěvníků bude pokračovat po vyznačené trase až do budovy Vinohradská 12, kterou bude lemovat doprovodný program jak stanic, tak i útvarů Českého rozhlasu.

Budete se například moci seznámit s jednotlivými složkami Zpravodajství Českého rozhlasu, stanicemi Radiožurnál, Plus a Radiožurnál Sport, zpravodajským webem iROZHLAS.cz a podcastem Vinohradská 12.

Prohlídka rozhlasu pro malé návštěvníky s Tomášem Černým | Foto: Andrea Filičková | Zdroj: Český rozhlas

Před budovou Českého rozhlasu na Vinohradské třídě najdete také mobilní studio Radiožurnálu, stříbrný R-Stream. Další ukázky práce zpravodajských stanic najdete odpoledne ve Studiu 1 (vstup z Vinohradské 12) nebo v prostorách nejnovější zasedací místnosti v přízemí Římské 13.

Připravený je hudební i kulturní program a zábava nejenom pro děti.

Bohatý program čeká návštěvníky i v regionech, kde každá z regionálních stanic představí svoje pracoviště, program i lidi, kteří se o něj starají.

Každý návštěvník rozhlasu musí projít bezpečnostním rámem, není povoleno do budovy vnášet jakékoliv zbraně včetně nožů (i kapesních).

Vstup na veškerý program je zdarma.

Den otevřených dveří v Českém rozhlase | Zdroj: Český rozhlas (5000442)

Den otevřených dveří na Vinohradech (8.30-17.00)

První návštěvníci se vydají na komentovanou prohlídku po rozhlasovém komplexu v 8:30 hodin. Poslední skupinka pak na trasu vyrazí v 17 hodin. Ke vstupu na prohlídku je nutná časová vstupenka, kterou je možné si zdarma rezervovat na telefonním čísle 221551313.

Pro návštěvníky bez rezervací budou vyhrazeny prohlídky každou celou hodinu od 9.00 do 16.00 hodin.

Po celý den bude otevřena Galerie Vinohradská 12, ve které bude probíhat výstava obrazů vítěze ankety o neviditelného herce století Viktora Preisse. Vystaveny jsou i historické rozhlasové přijímače, rozhlasová technika, rozhlasy po drátě, blattnerfon, mixážní pulty, záznamové materiály z různých dob i legendární „Gobbelsova tlama“.

V rozhlasovém Radiocafé se budete moci osvěžit a poslechnout si živé vysílání stanice Dvojka a Pohoda.

Od 9 do 11 hodin to bude Pohodová snídaně s autogramiádou redaktorů a moderátorů Pohody. Během živého vysílání přímo z místa se na vás budou těšit moderátoři a tváře stanice Václav Žmolík, Martina Hynková Vrbová, Jana Chládková, Lukáš Berný a Robert Tamchyna. Ti vám po skončení pořadu ve foyer Vinohradská také rádi věnují své podpisy během navazující autogramiády.

Od 12 do 13 hodin můžete sledovat živé vysílání pořadu Omeletky Haliny Pawlowské.

Ve Studiu 1 najdete Aleše Cibulku a jeho Tobogan následovaný autogramiádou osobností stanice Dvojka, a to mezi 11. a 12. hodinou. Následuje autogramiáda osobností Dvojky

Narozeninový Tobogan s Alešem Cibulkou | Foto: Andrea Filičková | Zdroj: Český rozhlas

Mezi 15. až 16. hodinou se ve studiu 1 představí Radiožurnál Sport/Rž o sportu a proběhne zkouška komentování zápasů. Poté budou následovat Tváře Radiožurnálu a Plus. Mezi 17. až 18. hodinou se tam představí iROZHLAS.cz a OVĚŘOVNA!.

Ve Studiu 2 pro vás stanice Vltava, Jazz a D-dur připravily koncerty Lydie Härtelové (harfa) a Mária Mesany (flétna), o klasické hudbě pohovoří a zahraje Trio Českého rozhlasu ve složení Lukáš Pavlíček, Lukáš Dittrich a Libor Soukal. Na závěr dne zahraje Tschavolo Vlasák Trio.

Před budovou Českého rozhlasu na Vinohradské třídě najdete také mobilní studio Radiožurnálu, stříbrný R-Stream, přenosové vozy a další rozhlasovou techniku.

Autogramiáda osobností Českého rozhlasu Plus | Foto: Andrea Filičková | Zdroj: Český rozhlas

Český rozhlas Brno

Víkend otevřených dveří je součástí oslav 100 let od zahájení vysílání na jižní Moravě. Koná se 17. 5. – 13.00-18.00, 18. 5. – 10.00-22.00 – součást Muzejní noci, 19. 5. – 12.00-16.00 v rámci projektu Open House.

živé vysílání ze Studia 7 za účasti publika

písničky na přání návštěvníků Víkendu otevřených dveří

setkání s moderátory s autogramiádou

uvedení nových knih za účasti autorů z Českého rozhlasu Brno

premiéra zpravodajského podcastu Brněnská jedenáctka

Český rozhlas České Budějovice (10.00 – 16.00)

ukázky rozhlasové práce

fotokoutek

program v hlavním Studiovém sále: KAPKA – jihočeské lidové písničky Ivo Šmoldas – talkshow Ivo Jahelka – zpívající právník Rozhlasový swingový orchestr



Český rozhlas Hradec Králové (9.00 – 16.00)

hudební vystoupení: skupina Klapeto, vítězka letošního ročníku soutěže Česko zpívá Mariana Janků

kouzelnická show Nikolase Kary

autogramiáda autora Dobrých rad Ládi Hrušky, zpěvačky Šárky Rezkové a moderátorů

Český rozhlas Karlovy Vary (10.00 – 16.00)

hudební vystoupení: Petr Hodek, Zbyněk Drda, sbor místní Základní umělecké školy

workshop Jak se žije nevidomým

výstava fotografií z Karlovarského kraje

fotokoutek

karikatury

ochutnávka uzenin a piva od místních výrobců

autogramiáda moderátorů

Český rozhlas Liberec (10.00 – 16.00)

hudební vystoupení: Ilona Csáková, skupina WOKO, pěvecký sbor Matylda a Tylda

taneční vystoupení: Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou

vystoupení Capoeira Liberec

malování na obličej

občerstvení, degustace vína

Český rozhlas Olomouc (10.00 – 17.00)

fotobudka

airbrush

možnost získat raritní CD nebo 2LP Hráli u nás… vydané k 75. výročí vysílání z Olomouce

Český rozhlas Ostrava (10.00 – 16.00)

interaktivní ukázky práce mistrů zvuku a fonotéky

připomínka 95. výročí zahájení vysílání z Ostravy

koncert ostravské kapely Tři vykřičníky

autogramiáda a vystoupení Jiřího Krhuta

fotokoutek s neomezeným tiskem a rekvizitami

Český rozhlas Pardubice (9.00 – 16.00)

autogramiáda s moderátorkami Alenou Zárybnickou a Marií Tomsovou

nahrávka pořadu Zálety Aleny Zárybnické s hostem Alexandrem Hemalou za doprovodu hudebníka Václava Tobrmana

Český rozhlas Plzeň (10.00 – 16.00)

hudební vystoupení: František Nedvěd mladší

kouzelník Magic Alex

Divadlo J. K. Tyla – árie z Hubičky, ukázky z muzikálu Dracula

prohlídky přenosového vozu a rozhlasového muzea

fotokoutek

dílničky pro děti

Český rozhlas Region a Rádio Praha

V sobotu je rozhlas otevřený veřejnosti od 10.00 do 18.00, v neděli 19. 5. je to od 10.00 do 18.00, a ti v rámci projektu Open House.

videoprojekce o historii budovy

návštěva hudebního studia A, činoherního studia B, ruchového studia i vysílacích pracovišť

relaxační zóna

Český rozhlas Sever (10.00 – 16.00)

hudební vystoupení: Old Boys (dixieland), Desperádi (bluegrass)

dětská show se Zdeňkem Lukeslem

projížďky na koních

skákací hrad

malování na obličej

občerstvení, grilování

Český rozhlas Vysočina (10.00 – 16.00)

speciální dvouhodinové Písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem a Vaškem Bláhou ze skupiny Divokej Bill

dárek pro každého návštěvníka

Český rozhlas Zlín (10.00 – 16.00)

hudební produkce studentů Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění

prezentace zlínské pobočky organizace Naděje, včetně poradenství

program pro děti