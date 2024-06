Musiala a Wirtz byli fantastičtí. Němci vyhráli naprosto zaslouženě, myslí si expert Horváth

Fotbalové Euro má za sebou první zápas, domácí Německo v něm přehrálo Skotsko jasně 5:1. „Musím přiznat, že jsem to nečekal, ale výhra je to naprosto zasloužená," říká fotbalový expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. V sobotu jsou na programu další tři zápasy evropského šampionátu. Mnichov 9:55 15. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kai Havertz a Jonathan Tah | Foto: Kai Pfaffenbach | Zdroj: Reuters

Čekal jste jasnou výhru favorita? Realita byla taková, že Němci Skotsko přehrávali celý zápas a připomeňme, že na střely to pro domácí bylo 20:1.

Musím přiznat, že jsem to nečekal a byl jsem překvapený. Ale výhra je to naprosto zasloužená.

Za německý tým nastoupila řada mladých hráčů. Kdo se Vám líbil nejvíce a proč? Myslím, že třeba Jamal Musiala, trefil jsem se?

Ano, trefil. Musiala, ale také Florian Wirtz byli fantastičtí a dalších několik Němců hrálo výborně. Skotové neměli moc šancí.

V sobotu začíná možná ta nejtěžší skupina Eura - skupina B. Španělsko se v ní na začátek utká s Chorvatskem. Koho v tomto zápase favorizujete?

Spíše Chorvatsko, protože Španělsko zažívá obměnu kádru a jsem na ně zvědavý.

Itálie od 21 hodin změří síly s Albánií. Má outsider skupiny z Albánie nějakou šanci na bodový zisk?

Myslím, že šanci určitě má. Věřím, že většina zápasů bude vyrovnaná. Němci sice hráli fantasticky, takový výsledek nikdo nečekal. Itálie má velmi dobré hráče, ale Albánie není vůbec slabý soupeř. Češi s tím mají osobní zkušenost, v kvalifikaci jsme Albánce ani jednou neporazili.