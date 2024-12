Máme strategii, ze které neuhneme, říká o investici peněz z Konferenční ligy majitel Mladé Boleslavi

Dvojnásobnou motivaci mají pro večerní zápas Konferenční ligy v norském Molde od 21 hodin fotbalisté Mladé Boleslavi. V případě vítězství a za jistých okolností také při nerozhodném výsledku mohou postoupit do další fáze soutěže. A tím získat další finance do klubové pokladny. Molde (Norsko) 17:04 19. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident fotbalového klubu FK Mladá Boleslav David Trunda | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia | Zdroj: Profimedia

„Za postup do základní části bylo kolem tří milionů euro. Teď je za zápasy za remízu 133 tisíc euro a za vítězství deset milionů korun. Pro nás jsou náklady na každé utkání velké. Venkovní utkání jsme někde mezi třemi až pěti miliony korun, záleží, co všechno v tom je zahrnuto a jakou formou a jak daleko letíme,“ vysvětlil prezident mladoboleslavského klubu David Trunda.

Rozpočet na sezonu se pohybuje kolem 160 milionů korun. Hodně stojí také domácí zápasy.

„Bylo strašně důležité poskytnout UEFA garanci toho, že budeme mít změnu ticketingového systému, ten je do dvou milionů korun. Pak to byly úpravy týkající se internetu a servisu pro média, což je v řádu jednotek milionů korun. Pak to byly náklady spojené s úpravami přímo na hřišti a rekonstrukcí šaten a zázemí, aby odpovídalo normám. Potěšil nás trenér Betisu, který na dotaz, jak se mu líbil stadion, řekl, že stadion je ok, z toho jsme měli radost. Náklady jdou do milionů korun, ale já mám radost z toho, že se nám to daří investovat i do drobných úprav v řádech jednotek milionů korun na stadionu. A ty úpravy nám zůstanou, takže to nejsou jednorázové částky,“ těší Trundu.

Největší náklady byly vynaloženy na utkání s Jagelonií. S ohledem na pověst polských fanoušků byl duel označen jako rizikový.

„Bylo to nejrizikovější utkání v rámci celého pořadatelství, organizace byla nejtěžší. Pohybujeme se v řádu tři až pět milionů korun na domácí utkání se vším všudy. Postavili jsme stany pro hospitality, pro partnery UEFA, pro naše partnery. Jsou to částky, které jsou strašně důležité a potřebné, aby to všechno fungovalo,“ vypočítává majitel mladoboleslavského klubu.

Účast v Evropě přinese finance do klubové pokladny. Už je jasné, jak s nimi mladoboleslavští naloží.

„Odměny přijdou i hráčům, kteří mají největší podíl na tom, že hrajeme to, co hrajeme. Pak budeme vhodně investovat a přemýšlet, jakým způsobem využít peníze, které jsem získali, abychom dobře a bezpečně ekonomicky fungovali, případně se díváme i na to, jak vhodně doplnit kádr a akademii do všech věkových kategorií, kde je to potřeba,“ předestřel Trunda.

Žádné přeplácení hráčů

Pokud budou Středočeši usilovat o posily z domácích trávníků, je tady ovšem jedno nebezpečí. Ostatní kluby, právě kvůli získaným financím z Evropy, mohou konečnou cenou přece jen navýšit. Strategie je prý ale od příchodu trenéra Andrease Bränströma a ředitele sportovního vývoje Josefa Jinocha jasná.

„Z toho neuhneme. Komunikace s agenty a kluby je odlišná od mého vstupu do klubu. Chceme, aby to byli naši partneři, a někdy se shodneme a někdy ne. S tím, jak teď hrajeme Konferenční ligu, tak ty první zkoušky jsou vždy mnohonásobně vyšší, ale my máme nějakou strategii, ze které nechceme uhnout. Chceme, aby ekonomika a příchody hráčů byly bezpečné. Abychom se neurvali ze řetězu a nezačali s někým soutěžit. Chtěli bychom, aby finance, které jsme získali, šly na rozvoj klubu,“ nehodlá podlehnout tlaku prezident mladoboleslavského klubu.

Peníze do klubové pokladny mohou přitéct po večerním zápase a postupu do další fáze Konferenční ligy. Výhra znamená jistotu, naději může při jistých okolnostech dodat také nerozhodný výsledek. Přitom skupinovou fázi mladoboleslavští rozehráli třemi porážkami.

„Jsem optimista, i po těch třech zápasech jsem věřil, že naděje je. Bavili jsme se o tom i s hráči a trenéry, že věříme, že se to zvládne. Mám radost, že poslední výsledky byly super. Hraje se o všechno, musíme vyhrát. Věřím, že to dobře dopadne a všichni v celém klubu včetně hráčů podáme maximální výkon,“ dodal před večerním zápasem Konferenční ligy prezident mladoboleslavského fotbalového klubu Trunda.