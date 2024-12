Mladá Boleslav bude v Molde hrát o postup na umělé trávě. ‚Jsme na to připraveni,‘ věří brankář Trmal

Výhra znamená jistotu, remíza naději na postup do další fáze Konferenční ligy. Fotbalisty Mladé Boleslavi čeká večer poslední zápas v hlavní fázi této soutěže. Od 21 hodin se v Norsku utkají s domácím Molde na hřišti s umělou trávou. Molde (Norsko) 13:49 19. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Mladé Boleslavi Matouš Trmal | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Mladoboleslavští fotbalisté si den před odletem do Norska na umělé trávě zatrénovali. Zvládli také předzápasovou přípravu na stadionu v Molde.

„Obutí je jedna věc. Druhá věc je, že když je to mokré, nakropené, tak je to výrazně rychlejší než přírodní tráva. Díky tomu, že tam nejsou žádné drny, tak to bývá poměrně přesné, když je na to tým zvyklý, tak to může být nepříjemné. V minulosti jsem to zažil už několikrát, když jsme se Spartou hráli na Young Boys Bern, Zwolle,“ říká o zkušenostech s umělou trávou záložník Marek Matějovský.

Existují různé generace těchto trávníků. V Molde je ten kvalitnější a hlavně novější. „Čím starší ty umělé trávníky jsou, tím tvrdší to je a tím víc trpí všechny klouby, odnáší to hodně záda. Přejít na to je nepříjemné, protože ta noha vám tam drží, moc vás to nepustí. Když jsou takové přechody, tak to může vést k nějakým zraněním,“ myslí si Matějovský.

Pozor si musí dát gólman Matouš Trmal. Věří, že bude mít míč pod větší kontrolou. „Balon by neměl odskakovat, takže to možná bude lepší. Samozřejmě obecně preferujeme přírodní trávu, takže trochu změna. Ale víme, že to tam je a jsme na to připraveni,“ nebojí se umělého povrchu šestadvacetiletý brankář.

Jako handicap to ale fotbalisté Mladé Boleslavi neberou, ani se nechtějí vymlouvat. „Možná mají nějaké specifické domácí prostředí, ale podmínky jsou pro oba stejné. Jim už dávno skončila liga a my jsme v zápřahu, takže si myslím, že to nebude nějaká extra výhoda,“ hledá pozitiva Trmal.

„Nechceme to tak vidět, chceme se tomu přizpůsobit a zvládnout to. Určitě to není příjemné. Za mě je to určitě výhoda pro tým, který je na to zvyklý, ale nechceme o tom takhle přemýšlet. Chceme se co nejlépe nachystat utkání a pokusit se ho zvládnout,“ odmítá výmluvy Matějovský.

Zápas začne ve 21 hodin. Do dalších bojů v Konferenční lize pošle mladoboleslavské fotbalisty jakákoli výhra. Při souhře dalších výsledků může k postupu stačit také remíza.