Poprvé za Juventus a na 43. pokus. Ronaldo se v turínském derby konečně trefil z přímého kopu

‚Snad se rozhodne na hřišti.‘ Fotbalisté Boleslavi a Bohemians spekulace o ukončení soutěže neřeší

Pokud by se totiž kvůli koronavirové epidemii v Karviné liga nedohrála, anulovaly by se také výsledky nadstavby o Evropu a o účasti v pohárech by rozhodovala ligová tabulka.