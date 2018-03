27. 10. 2012 |Martin Charvát, Tereza Jelínková |Fotbal

Nebýt Silvia Berlusconiho, mohl by český fotbal být úplně někde jinde. Včera odsouzený italský expremiér je více než 25 let prezidentem jednoho z nejslavnějších fotbalových klubů současnosti, italského AC Milán, který financuje a touží po jeho úspěších. A Berlusconiho funkční období v čele italské vlády se až náhodně prolínají s úspěchy tohoto celku. Třeba v roce 2002, tedy rok poté, co se Berlusconi opět stal premiérem.