Mám instagram, ale zprávy nečtu, říká kouč Sparty Priske o sociálních sítích. Hráče sleduje i na nich

Trenér Brian Priske loni dovedl fotbalisty Sparty k mistrovskému titulu, a letos k němu má nakročeno znovu. Výrazný krok k němu může udělat v sobotu v derby proti Slavii. Jak dánský kouč připravuje své hráče před vypjatým zápasem po psychické stránce? Nejen na to se odpovídal na trenérské konferenci MOSTY pro stanici Radiožurnál Sport. Praha 13:38 10. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brian Priske | Foto: AC Sparta Praha | Zdroj: Profimedia

Na konferenci jste zmínil, že kolikrát nejste moc trpělivý. Jak se toto projevuje během přípravy hráče, který se dlouhodobě nechová podle vašich představ?

Myslím, že je důležité celou situaci zanalyzovat. Jako lídr musím ovládat schopnost číst lidi. Musím se vcítit do jeho pozice a podat mu svou myšlenku v klidu a s rozvahou. Kdybych pořád vybuchoval, tak bych stvořil víc problémů, než vyřešil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkal trenér pražské Sparty Brian Priske o vztahu se svými svěřenci v týmu

Také jste řekl, že je pro vás velmi odměňující, když vidíte, jak se vám hráč pod rukama zlepšuje. Platí to samé i o fotbalistově mentálním vývoji? Máte radost, že je můžete zlepšovat i po lidské stránce?

To je jedna z mých osobních motivací. Hráči se postupně vyvíjí a já jsem rád součástí jejich životů, vyptávám se jich třeba na děti a další věci. Nepracuji ve fotbale jen kvůli tomu sportu jako takovému, ale i kvůli lidem okolo. Miluju být součástí týmu a dění okolo.

Kolem fotbalového týmu, jako je Sparta, je také hodně rušno kvůli médiím a fanouškům. Jak jste na tom se sociálními sítěmi, kde se v této době řeší pořád něco?

Mám instagram, ale snažím se na něm nečíst osobní zprávy nebo komentáře. Samozřejmě že vím, co se zhruba v médiích řeší, ale naučil jsem se vybírat si, co číst a co ne. Není to tak, že bych se nesnažil vás novináře pochopit, ale kdybych to dělal moc, ztratil bych soustředění na svou práci, kterou je trénování. Každopádně si myslím, že to je jedna z bolístek dnešního života – na sociálních sítích se totiž řeší všechno: sport, politika, život celebrit. A každý má na všechno názor. To může být pro aktéra těchto debat nepříjemné, a tak si je nepouštím k tělu, abych se nestresoval víc, než musím.

Co je tedy šťastný život podle fotbalového trenéra Briana Priskeho?

Když dělám to, co miluju. Ve fotbale to pochopitelně znamená být úspěšný, což je cíl asi každého člověka. V týmu nepotřebuju nutně být lídrem, ale ten pocit společné píle a snahy něčeho dosáhnout je skvělý. Tím nejdůležitějším je ale pochopitelně rodina, které chci být nablízku, a to je asi ta největší věc, co mi chybí, když žiju tady.

Na konferenci jste mluvil o tom, že vítězství člověku nepřináší tolik zkušeností jako prohry. Rozveďte tu myšlenku.

Prohry vám nastavují zrcadlo a zvyšují hlad po úspěchu. Chcete se rozvíjet, nacházet nové prvky hry a tréninku. Když hodně vítězíte, musíte být extrémně kritičtí ke svým výkonům, přece jen někdy vyhrajete tři zápasy, ale podle dat jste měli uspět třeba jen jednou. Při porážkách se vám trochu přepne vnímání a začnete přemýšlet, proč jste nevyhráli a co musíte udělat lépe.