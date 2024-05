Nemyslím, že by mě jeden rok bez trofeje rozhodil, říká Kane. S Bayernem chce prolomit ‚prokletí‘

Mezi fotbalisty Realu Madrid a Bayernu Mnichov se rozhodne o zbylém finalistovi Ligy mistrů. Úvodní utkání skončilo remízou 2:2, to středeční začne ve 21 hodin. Hosté se znovu budou moct opřít o autora jedné z tref do sítě Realu Harryho Kanea, který přišel do Německa konečně zažít týmový úspěch. Madrid 16:05 8. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Harry Kane | Zdroj: Reuters

Rok co rok opakoval Harry Kane jediné - chci vyhrávat týmové trofeje. Několikanásobný nejlepší střelec anglické Premier League proto opustil Tottenham a zamířil do Bayernu Mnichov, jenže jakoby i tam kdosi urostlého útočníka začaroval - bavorský gigant totiž nezískal titul poprvé po 12 letech.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká Harry Kane na šance Bayernu Mnichov v letošním ročníku Ligy mistrů

„Mám tu podepsáno na několik let, takže si nemyslím, že by mě jeden ročník bez trofeje nějak rozhodil. Samozřejmě jsem přišel vyhrávat - v Bundeslize ani v poháru to nevyšlo, ale Liga mistrů je z těchto soutěží ta nejcennější. Šel jsem do Bayernu, abych hrál velké zápasy, a další takový nás čeká na cestě do finále,“ řekl po úvodním semifinále Ligy mistrů Kane pro stanici TNT Sports.

„Harry je pro nás velmi důležitý. S nadsázkou řečeno unese na svých ramenou váhu celého týmu. Dokáže skórovat snad kteroukoliv částí svého těla, ale jeho hra není jen o gólech, proti Realu nám může pomoct také to, jak tvoří hru a sbírá asistence,“ naráží kapitán Bayernu Manuel Neuer na Kaneova úchvatná čísla.

Produktivita mu nechybí

V Bundeslize nasázel anglický kanonýr 36 branek, v Lize mistrů přidal dalších osm a v obou soutěžích přitom zapsal ještě dalších 11 přihrávek.

To vše ve 43 utkáních, což pro něj znamená z individuálního pohledu vůbec nejsilnější ročník. Teď stačí přetavit ho v týmový úspěch. Ve středu může dovést Bayern do dalšího německého finále Ligy mistrů - stejně jako v roce 2013 by bylo proti Dortmundu, a také v londýnském Wembley, tedy teoreticky na domácím hřišti kapitána anglické reprezentace Harryho Kanea.

Během finálové série hokejové extraligy kolovala na sociálních sítích fotomontáž Harryho Kanea v dresu Třince, čímž autor narážel právě na fotbalistovo „prokletí“, že s německým velkoklubem zatím trofej nezískal.

Jediný člověk, který dokáže zastavit nadvládu Třince 😎 pic.twitter.com/oeBWzEF4de — Sportovní Hlášky (@SportovniHlasky) April 29, 2024