Zažil jsem si peklo, vzpomíná Bořil na rok a půl bez fotbalu. Nyní se těší z návratu do reprezentace

Do fotbalové reprezentace se po dlouhé době vrací obránce Jan Bořil. Kapitána Slavie dodatečně povolal kouč Ivan Hašek pro zápasy Ligy národů s Albánií a proti Ukrajině. Bořil si za národní tým zahrál naposledy na odloženém Euru v roce 2021 v nepovedeném čtvrtfinálovém duelu proti Dánsku. Od té doby bojoval s těžkým zraněním a zřejmě nebyl daleko od konce profesionální kariéry. Jenže teď už je zase všechno jako v nejlepších letech. Praha 8:41 8. října 2024

Kapitán Jan Bořil teď zažívá báječné časy, a jakoby se pro něj všechno vrátilo nějakých pět let zpátky, kdy Slavia pod koučem Jindřichem Trpišovským díky fyzicky náročnému aktivnímu způsobu boje dominovala v lize a v Evropě konkurovala i předním celkům.

„Všichni to vidí, že když budeme makat na 120 procent, tak přejedeme každého. O to se snažíme a doufám, že nám to vydrží co nejdéle,“ je teď na podzim spokojený Jan Bořil.

Tři roky zpátky, krátce po zmíněném evropském šampionátu zvládl v lize jen pár utkání, vážně si poranil koleno, takže hrozilo, že už si fotbal na nejvyšší úrovni nikdy nezahraje.

Hrozil konec kariéry

A když se loni na jaře přece jenom vrátil, ozývalo se, že to bude sotva stačit na B tým, kterému svými zkušenostmi pomáhal.

„Zažil jsem si peklo, protože jsem vůbec nevěděl, jestli budu hrát fotbal anebo ne. Rok a půl nehrát je dlouhá doba a ztratíte úplně všechno,“ vyprávěl vyhlášený bojovník Jan Bořil loni na konci dubna, když poprvé po zranění naskočil aspoň na pár minut do utkání za slávistické áčko v závěru ligového duelu ve Vítkovicích proti ostravskému Baníku.

Na začátku další sezony - tedy té minulé - už byl v domácím zápase proti stejnému soupeři v základní sestavě, stal se znovu kapitánem, kterým byl i teď o víkendu ve vítězném ligovém derby Slavie se Spartou.

„Nikdo se mnou nepočítal, na moji osobu padala i špatná slova, ale já to překlenul, makal na sobě a trenéři mi věřili,“ dodává Bořil.

Jen krátce po největším sportovním souboji v Česku dostal dodatečnou pozvánku do národního týmu.