Trpišovský našel zbraň, Chorý si s Chytilem vyhoví. Se ztrátou Ogbua se Slavia vyrovná, říká Horváth

Fotbalisté Slavie jednoznačně přehráli ve šlágru devátého kola Chance ligy Plzeň, když zvítězili 3:0. Expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth hodnotí fintu, kterou před penaltou předvedl Christos Zafeiris a Tomáš Chorý. Zároveň prozradil svůj názor na střídání plzeňského brankáře Mariána Tvrdoně, nebo popsal, jak se podle něj Viktoria poučí z porážky směrem k úvodnímu duelu Evropské ligy proti Eintrachtu Frankfurt. Rozhovor Praha 12:14 22. září 2024

Zápas jsi sledoval přímo v Edenu, jaký dojem na tebe udělal souboj prvního celku tabulky se třetím?

Než se dostaneme k tomu, že Slavie zaslouženě vyhrála, musím říct, že se mi obzvlášť první poločas hodně líbil. Na nic se nečekalo, bylo minimum situací, kdy by obě mužstva zalezla a chtěla bránit v bloku. Oba týmy chtěly být aktivní.

Byť Slavia vyhrála první poločas i celý zápas 3:0, měla i Plzeň svoje šance, bohužel pro ni je nevyužila. Závěr první půle, kdy Viktorka dostala dva góly během chvíle, rozhodl o tom, že se druhý poločas už prakticky jen dohrával.

Před zápasem jsem říkal, že bude rozhodovat ten, kdo bude mít odražené balony. A v tom v první půli naprosto dominoval Oscar Dorley, který velkou měrou přispěl k vítězství.

Dá se říct, že výsledek odpovídá průběhu hry?

Ve druhé půli už byla Slavia jasně lepší. Samozřejmě vedení 3:0 udělá v hlavě kus práce, sebevědomí bylo velké. Naopak na některých hráčích Plzně bylo vidět, že zápas považují za ztracený, což je logické. Takže si myslím, že Slavia vyhrála zaslouženě. Mohla dát daleko víc gólů, ale Plzeň měla v prvním poločase minimálně dvě situace, které mohly skončit gólem taky. A kdyby to skončilo 4:2, bylo by to pro nás fanoušky lepší.

Samostatnou kapitolou byl v zápase Tomáš Chorý, který v létě přišel do Slavie právě z Plzně. Na konci prvního poločasu proměnil penaltu. Ale zdálo se, že si míč původně nevzal, ale spíš ho dostal.

Myslím, že byla použita taková finta, kdy Christos Zafeiris předstíral, že půjde kopat, aby brankář Plzně Marián Tvrdoň přemýšlel o tom, kam to kopne. A až pak předal míč Chorému. Takže si myslím, že už bylo předem domluvené, kdo bude kopat.

Tomáš odehrál velmi dobrý zápas stejně jako většina hráčů Slavie. Jeho výkon byl koncentrovaný. Gól je pro něj bonus. Začal už předvádět to, jak ho znám. Je to týmový hráč, Slavia je schopna si o něj pomoc i ve složitých situacích. Je silný, poztrácí minimum balonů, což je pro mužstvo velká pomoc.

Tomáš Chorý s ledovým klidem proměnil penaltu na 2:0. Po první brance proti bývalému klubu neslavil.#isportsestrihy pic.twitter.com/YDdfPfrmsW — Deník Sport (@DenikSport) September 21, 2024

Ve fotbale nebývá zvykem, že se v průběhu zápasu střídají brankáři, pokud nedojde ke zranění. Tentokrát ale plzeňský trenér stáhl po prvním poločase Tvrdoně a místo něj šel chytat Martin Jedlička. Byl to pro tebe překvapivý tah?

Nemyslím si, že by Tvrdoňovi nevyšel první poločas. Před prvním gólem, který dostal, měl fantastický zákrok, chytil těžkou střelu Malicka Dioufa. Bohužel pro Plzeň se míč odrazil k Janu Bořilovi, který šanci nekompromisně proměnil na 1:0.

Před penaltou přišla střela Lukáše Provoda, která nebyla úplně z dálky a navíc do prostoru, ve kterém se balon špatně udrží. Pak se Mojmír Chytil tlačil do vápna, kam se dostal rychleji než defenziva Plzně, a Marián mu skočil pod nohy. A třetí gól byl tečovaný. Takže bych ho z toho nevinil. Rozhodnutí je na trenérech, do šatny nevidíme, ale podle mě Tvrdoň za porážku 3:0 nemůže. Celá obrana Plzně byla pomalejší.

Slavia v poslední době hodně točila sestavu. Proti Plzni ale nastoupili stejní hráči jako naposledy v Mladé Boleslavi. Našel trenér Jindřich Trpišovský svou ideální jedenáctku?

Myslím, že vždycky může přijít pár změn, ale je důležité, aby mužstvo hrálo pospolu. Trpišovský ale našel zbraň, kterou je duo Chorý-Chytil. Je to dvojice, která si vyhoví, oba jsou góloví, umí hrát zády k bráně, jsou dobří i ve hře hlavou. V lize je tato dvoje výjimečná.

Igoh Ogbu je hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici se zlomeným jařmovým obloukem. V nejbližších dnech podstoupí operaci.



Iggy, jsme s tebou. Vrátíš se silnější! ✊ pic.twitter.com/mVAPfhcwV1 — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) September 21, 2024

Už ve středu nastoupí Slavia na hřišti Ludogorce Razgrad v rámci Evropské ligy. Po přesvědčivém vítězství nad Plzní může do Bulharska cestovat se vztyčenou hlavou. Jenže zápas nedohrál Igoh Ogbu a po zlomenině jařmové kosti musí na operaci. Jak velkou komplikací bude jeho absence?

Je to nepříjemnost. Na první pohled to nevypadalo tak vážně, ale hráči Slavie hned ukazovali na střídačku, že je potřeba střídat, což nebyla dobrá zpráva. Ogbu byl lídrem obrany, ale Slavia se s tím musí vyrovnat. Teď dostanou šanci třeba ti, kteří přišli v létě. David Zima, který ho v zápase s Plzní nahradil, byl taky výborný.

Západočeši se ve čtvrtek představí na hřišti Eintrachtu Frankfurt. Jak může vysoká prohra v Edenu ovlivnit Plzeň před vstupem do hlavní fáze Evropské ligy?

Zápas si určitě rozeberou. Evropská liga je jiná soutěž, mají dostatek času na přípravu. Bude to určitě fantastický zápas na skvělém stadionu. Jsem přesvědčen, že se Viktorka připraví, jak má, a bude bodovat.