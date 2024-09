Brankář Pavlenka našel angažmá. Roční smlouvu podepsal v Řecku, kde bude chytat za PAOK Soluň

Brankář Jiří Pavlenka po konci angažmá ve Werderu Brémy posílil fotbalisty PAOK Soluň. Dvaatřicetiletý člen širšího kádru české reprezentace podepsal s týmem úřadujícího řeckého mistra jako volný hráč roční smlouvu s opcí. Soupeř pražské Slavie a Plzně v hlavní fázi Evropské ligy o tom informoval na svém webu. Soluň 20:14 30. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Pavlenka ještě v dresu Brém (archivní foto) | Foto: Burghard Schreyer | Zdroj: ČTK

Pavlenka byl po letním konci ve Werderu bez angažmá a čekal na vyhovující nabídky. „Povedlo se podepsat kontrakt, po kterém jsme toužili. V atraktivní lize, ve velmi silném týmu a v místě s vynikajícími podmínkami pro rodinný život. Věděli jsme, že Jirkovi se taková šance v pozici volného hráče v čase naskytne, byli jsme trpěliví,“ uvedl v tiskové zprávě Viktor Kolář, majitel agentury Sport Invest, která Pavlenku zastupuje.

2:13 ‚Přátelští lidé, nízké ceny a dobré pivo.‘ Dánští fotbaloví fanoušci po návštěvě Dukly sršeli nadšením Číst článek

Český gólman by měl zatím v klubu plnit roli dvojky. „PAOK hledal zkušeného brankáře, který bude kdykoliv připraven naskočit do zápasu. Aktuálně je jedničkou chorvatský gólman Dominik Kotarski, u kterého se však jednoznačně počítá s transferem v nejbližších přestupových oknech. Tím je Jirkova pozice do budoucna jasně pojmenována, všechny strany hrály otevřenou a fair hru. Jirka by si ještě ve své kariéře rád zachytal v evropských pohárech a věří, ze s PAOKem se tak stane,“ doplnil Kolář.

Soupeř Plzně i Slavie

PAOK se v hlavní fázi Evropské ligy utká s Plzní a Slavií, za niž Pavlenka v minulosti chytal. Oba české kluby řecký šampion přivítá doma, nejprve na konci října ve 3. kole Plzeň a v lednu v předposledním kole Pražany.

Pavlenka se svého druhého zahraničního angažmá nemůže dočkat. Jako volný hráč se chvíli připravoval i s Baníkem Ostrava, kde v minulost působil. „Možnost vrátit se do Česka byla, měl jsem nabídku od několika klubů. Ale s rodinou jsme byli rozhodnuti, že bychom chtěli ještě zůstat v zahraničí,“ řekl Pavlenka v nahrávce pro média.

„Těším se na to. Věřím, že jak já po sportovní stránce, tak my s rodinou budeme spokojeni. Do budoucna se však nebráním si českou ligu ještě zachytat a zůstat doma,“ prohlásil Pavlenka.

Za reprezentační „áčko“ naposledy nastoupil vloni v říjnu při porážce v Albánii, celkem má za národní tým na kontě 21 startů. Ve Werderu působil od roku 2017 po příchodu ze Slavie a šest let byl týmovou jedničkou.

Klubu zůstal věrný i po sestupu z nejvyšší soutěže v sezoně 2020/21 a pomohl mu k okamžitému návratu. Za Brémy si v bundeslize zachytal naposledy vloni v říjnu, pak se zranil v národním týmu a i vinou několika zdravotních problémů po sobě už se do základní sestavy Werderu nevrátil.