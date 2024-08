První zápas, první gól a první trofej. Mbappé pomohl Realu k zisku rekordního Superpoháru

Stroj na trofeje - tak by se asi dalo přezdívat fotbalovému Realu Madrid. Po triumfu ve španělské lize a Lize mistrů totiž „Bílý balet“ oslavil zisk třetí trofeje během posledních tří měsíců. V Superpoháru Real ve středu večer porazil Atalantu. Gólem se navíc pod výhru madridského velkoklubu podepsala letní posila Kylian Mbappé. Varšava 7:48 15. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kylian Mbappé slaví svůj premiérový gól v dresu Realu Madrid | Zdroj: Reuters

Superpohár většinou nepatří mezi ty nejzajímavější fotbalové události léta, ale tentokrát byli fanoušci i odborníci hodně zvědaví, jakou sestavu pošle na hřiště trenér španělského vítěz Ligy mistrů Carlo Ancelotti.

Zkušený kouč vsadil na všechny velké hvězdy - vedle Jude Bellinghama a Viníciuse Juniora nechyběl ani Kylian Mbappé. Jako první se ale v 59. minutě prosadil Uruguayec Federico Valverde, kterému připravil míč před prázdnou bránu Brazilec Vinícius.

Francouz Mbappé si ale taky dokázal náležitě užít svoji ostrou premiéru v dresu „Bílého baletu“ a v 68. minutě stanovil konečné skóre na 2:0.

Kylian Mbappé's first goal for Real Madrid ⚽🎥#SuperCup pic.twitter.com/tkp33z0tnm — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 14, 2024

Real Madrid totiž po první brance pokračoval v absolutním tlaku na soupeře a jednu z mnoha šancí ve vápně využil zmiňovaný Francouz Mbappé. Po zápase ke svému debutu chválil hlavně spoluhráče.

„Je to strašně jednoduché hrát s takovými hráči. Všichni jsou tu skvělí, proto je to Real Madrid. Musím poděkovat všem v klubu za to, jak mi ulehčili adaptaci v novém prostředí, takže se mohu soustředit jen na fotbal. A od toho jsem tady, abych hrál fotbal,“ řekl Kylian Mbappé po svém prvním startu za Real Madrid.

Druhý může přidat už v neděli, kdy se slavný velkoklub představí na hřišti Mallorcy v prvním kole nového ročníku španělské La ligy.