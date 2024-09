Vedení fotbalové Opavy sčítá škody po povodních. ‚Voda dosahovala až do dvou metrů,‘ říká předseda

Fotbalisté druholigové Opavy kvůli záplavám možná neodehrají páteční zápas proti Prostějovu.

„Bojíme se, že minimálně páteční zápas s Prostějovem, který máme v plánu, tak se rozhodně nebude moct u nás odehrát. Obávám se, že se to bude týkat i dalších zápasů,“ uvedl pro Radiožurnál Sport předseda fotbalové Opavy Tomáš Hůlovec. Slezané se přitom podle něj snažili na vodu připravit.

„Dolní patra vynesena, veškerý movitý majetek, ať už to jsou stroje, auta, odvezeno na bezpečná místa. Tohle vše jsme udělali, aby byly škody, co nejmenší, ale realita byla výrazně horší, než byly nejčernější scénáře,“ vypočítává Hůlovec.

Pomalu si začínáme klestit cestu stadionem 🙈🙈 pic.twitter.com/0tvznnzRFg — Slezský FC Opava (@sfcopava) September 16, 2024

A tak voda pronikla na trávník i do přilehlých budov.

„Mapujeme škody, které jsou bohužel značné, protože voda dosahovala do jednoho a půl až dvou metrů všude, co se týče hřiště nebo nemovitostí, které do areálu spadají,“ popisuje škody vzniklé vodou Hůlovec.

Hráči tak nemohou trénovat a připravují se individuálně. „Všichni hráči jsou v bezpečí, spousta z nich opustila Opavu. Jsme s nimi v kontaktu individuálně, ale nemůžeme říct, kdy se vrátíme do tréninkového režimu, protože všechny tréninkové plochy včetně umělé trávy v Kilešovicích a v okolí jsou nepoužitelné a to včetně veškerých hal,“ vysvětluje předseda opavského fotbalu Tomáš Hůlovec.

Voda se dostala také do vedlejší basketbalové haly, včetně palubovky.