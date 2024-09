Na povodeň se připravovali i opavští basketbalisté. Halu pomáhali zabezpečit fanoušci, hráči i sponzoři

Vynášení nábytku do vyšších pater a pokládání pytlů s pískem, taková byla hlavní pracovní náplň dobrovolníků ve víceúčelové hale Opava.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak fanoušci basketbalové Opavy pomáhali se zabezpečením haly před povodní

„Bez téhle obrovské pomoci a solidarity fanoušků s naším klubem, tak by to vůbec nešlo. Jsme na ně maximálně pyšní,“ děkuje marketingový ředitel basketbalové Opavy Jan Krejčíř a doplňuje, kdo konkrétně se do zabezpečování haly pustil.

„Odhadem 140, 150 fanoušků. Ať už to byli fanoušci, kteří sedí v kotli, nebo ti konzervativnější, kteří sedí na tribuně. Nebo dokonce i někteří z našich sponzorů, partnerů, někteří z našich mládežnických kategorií,“ přibližuje Krejčíř. A nebýt přípravného zápasu v Polsku, tak se do práce dají i samotní hráči A týmu.

„Zapojili se třeba hráči, kteří ze zdravotních důvodů jsou v rekonvalescenci a nemohli hrát, třeba Radek Farský, křídlo opavského klubu. Takže nám nemohlo pomoct celé áčko, jinak bychom naběhli asi úplně všichni. Máme zprávy od kluků z Polska, že tímhle gestem fanoušků byli maximálně dojatí a hrozně moc si toho váží,“ dodává marketingový ředitel opavského basketbalového klubu.

To nejhorší ještě není za námi, prohlásil Fiala. Hanušovice zaplavila během 10 minut voda Číst článek

Vyhráno však Slezané nemají. Pokud by se voda dostala na palubovku, tak by ohrozila start nové sezony.

„Problém by byl jakýkoliv kontakt s vodou. Kdyby tam ta voda stála dlouho a nebylo jí moc, tak by se palubovka zvlnila. Každopádně by to byl problém pro zahájení nejvyšší basketbalové soutěže, kterou mi bychom v Opavě měli startovat 21. září proti Slunetě Ústí nad Labem,“ říká Krejčíř.

Řeka Opava překonala při záplavách stoletý průtok, basketbalová hala je od vodního toku vzdálená vzdušnou čarou asi 300 metrů.