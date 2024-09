Fotbalový stadion v Liberci se připravuje na zvýšenou hladinu Nisy. V ohrožení je recepce, fanshop a šatna

Fotbalový stadion Slovanu Liberec stojí v bezprostřední blízkosti řeky Nisy a severní tribunu od řeky dělí jen úzká cyklostezka.

„V tuto chvíli nehrozí stadionu závažnější nebezpečí. I podle předpovědí by se snad vše mělo držet v takových mezích, abychom nezaznamenali žádné větší škody,“ říká Čarnogurský.

„Vzhledem ke zkušenostem z minulých let jsme hlavně dávali pytle před recepci našeho stadionu a fanshopu, tedy nejnižší místa v celém areálu. A pokud se k nám dostane voda, tak je největší ohrožení právě tam. A to ještě mnohem dříve, než by se případně vylila z koryta řeky. Ve chvíli, kdy začne stoupat hladina řeky, stoupají i spodní vody. Takže místa v ohrožení na našem stadionu jsou právě recepce, fanshop, případně šatna rezervního týmu, která je hned za recepcí,“ popisuje Čarnogurský.

„Všechny věci například ve fanshopu jsme odnášeli do vyšších míst. A samozřejmě jsme také přeparkovávali auta, která nám obvykle parkují vedle recepce, tak, abychom je případně nemuseli zachraňovat na poslední chvíli,“ pokračuje v popisování příprav ředitel komunikace.

Fanoušky na sociálních sítích pobavilo, že cyklostezku a stadion vedle severní tribuny od koryta řeky dělí celkem šest pytlů.

„Vycházíme ze zkušeností z minulých let, kdy se k nám voda z druhé strany dostávala mnohem dříve než z řeky - a směrem k řece spíše odtékala. Jsme na to připraveni a v tu chvíli bychom přidávali další pytle,“ vysvětluje Tomáš Čarnogurský.

„Náš technický úsek má během víkendu pohotovost a pracovníci jsou na stadionu, kde sledují předpověď a zdá se, že by situace tady u nás naštěstí neměla být kritická. Pevně doufáme, že na jiných místech to nebude o tolik horší,“ doufá Čarnogurský.

Když se člověk podívá přímo na plochu libereckého stadionu, tak trávník nevypadá poškozeně. Příští domácí zápas Slovanu se hraje v neděli 22. září proti pražským Bohemians.

„Nemáme pochybnosti o tom, že by hřiště mělo být připravené. Kdo si pamatuje náš stadion z dřívějších let, tak ví, že i trávník prošel mnoha změnami, hřiště se ještě více vyvýšilo. Jsou tady nové drenáže, které dokážou perfektně zajistit odvodnění. Hřiště bude připravené a doufáme, že vše ostatní bude také připraveno na nedělní zápas,“ dodává ředitel komunikace Slovanu Tomáš Čarnogurský.