Sparta nedostala Sigmu do úzkých. Olomoučtí využili všechny příležitosti, říká po prohře Pražanů Horváth

Fotbalisté Sparty prohráli na vlastním stadionu poprvé od loňského května. Po 21 zápasech bez porážky podlehli Olomouci 2:3 a v neděli jim rival Slavia může v čele tabulky utéct na rozdíl tří bodů. „Olomouc opravdu hrála dobře. Spartu úplně do žádných obrovských tutovek nepouštěla," říká pro Radiožurnál Sport fotbalový expert a pětinásobným mistr ligy Pavel Horváth. Rozhovor Praha 19:16 28. září 2024

O prohře Sparty rozhodly individuální chyby obránců. Dvě udělal Martin Vitík, jednu Jaroslav Zelený. Co bys sparťanské defenzivě řekl, kdybys byl jejich kouč?

Myslím, že první gól byl trošku nešťastný. Filip Zorvan dlouze centroval z pravé strany a myslím si, že před Martinem Vitíkem někdo balon minul nebo možná lehce tečoval. Jemu to spadlo na nohu a odrazilo se to k olomouckému útočníkovi, který už neměl úplně složitou pozici.

Samozřejmě ty další dva góly přišly po chybách v rozehrávce. Ta první, Vitíkova přihrávka někde kolem půlící čáry, byla dost naivní a Olomouc toho samozřejmě využila.

Třetí gól, kdy Jaroslav Zelený úplně neodhadnul to, jak bude rychlý a jak bude rychlý zmiňovaný Filip Zorvan, dal si balon daleko od sebe. Zorvan měl díky tomu, že (brankář Sparty Peter) Vindahl nabíhal v podstatě jako další obránce a opustil branku, velmi jednoduchou cestu do prázdné brány.

Tyhle chyby velmi ovlivnily výsledek a celkový pohled není dobrý, ale stane se to. Myslím, že bych jenom klukům asi zmínil to, že je potřeba vyhodnotit si riziko, na jakém hrají, protože když se někdy chyby v těchto prostorech udělají, tak opravdu dopadnou takhle, jak dopadly včera (v pátek) a Spartu to stálo body.

Pražané v zápase proti Sigmě vedli, pak ale viditelně polevili a dostali tedy tři branky. Čím si to vysvětluješ?

Nabídnu trošku jiný pohled. Myslím si, že Olomouc opravdu hrála dobře. Spartu úplně do žádných obrovských tutovek nepouštěla. Naopak to pro Sigmu byl – nechci říct šťastný zápas, protože kluci fakt hráli dobře, makali, byli za to odměnění. Využili všechny svoje příležitosti, o moc víc šancí než tyhle tři neměli.

Někdy to tak bývá. Sparta nedokázala dostat Sigmu tak do úzkých, že by vedla o dva góly. To si myslím, že by psychiku soupeře samozřejmě srazilo. Když prohráváte kdekoliv jenom o gól, tak je tam pořád šance. Jak jsme se bavili předtím, Sparta prostě chyby udělala, nabídla olomouckým hráčům pozice, ze kterých byli schopní skórovat. To je pak těžké proti komukoliv.

Sebevědomí hráčů

Může to být pro Spartu trošku i psychická rána? Když se podíváme na další zápasy, tak je to Stuttgart v Lize mistrů, pak Slavia a Liberec v domácí soutěži, pak Manchester City. Myslíš, že tato porážka na ně může mít nějaký vliv?

Myslím, že si zápas rozeberou v nejbližších hodinách. Samozřejmě vědí, jakou sérii mají před sebou, ale do toho s tím šli. Nebudou mít úplně lehké zápasy jak v naší lize, tak samozřejmě v Lize mistrů.

Může se stát, že sebevědomí malinko po včerejšku nebude v takovém topu, ale samozřejmě je potřeba na tom zapracovat a vrátit se do toho módu sebevědomí, který je správný a v dalších zápasech být lepší než včera.

Olomouc je teď v tabulce čtvrtá, má sedmnáct bodů. Má na to dostat se do poháru a prohánět tak tradiční čtveřici ambiciózních týmů v čele tabulky, tedy Spartu, Slavii, Plzeň a Baník?

Jednoznačně na to teď už má. Myslím si, že opravdu jim velmi dobře vyšel vstup do soutěže. Má spoustu hráčů, kteří jsou mladší, kteří nemají úplně tolik zkušeností, ale právě proto pro ně byl vstup důležitý a našli nějaký styl hry, který jim velmi vyhovuje.

Mají spoustu šikovných hráčů, kteří jsou schopní kombinovat, spoustu rychlých hráčů, který jsou schopní nabíhat za obranu. Je to dobré mužstvo, hezky se na ně kouká. Samozřejmě teď už budou pod velkým drobnohledem soupeřů, protože vyhrát na Spartě není jednoduché. Potvrdili tím svoje výsledky. Ano, myslím si, že můžou atakovat první čtyřku.

Celý rozhovor s fotbalovým expertem Pavlem Horváthem si můžete poslechnout ze záznamu v úvodu článku.