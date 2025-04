Za papeže Františka truchlí i fotbalový svět. ‚Díky, že jste dělal náš svět lepším,‘ vzkázal Argentinec Messi

Úmrtí nejvyššího představitele římskokatolické církve uctil i klub San Lorenzo na svých sociálních sítích. Papež František patřil dlouhá léta k permanentkářům a vždy se snažil nosit barvy svého oblíbeného klubu, ačkoliv už byl hlavou katolické církve. „Nikdy nebyl jedním z mnoha, ale vždy patřil k nám,“ napsal klub na síti X.

„Zahaleni do hlubokého smutku, ze San Lorenza dnes vzkazujeme Františkovi: Sbohem, děkujeme ti a loučíme se. Budeme spolu na věčnost,“ doplnili představitelé klubu z Buenos Aires.

František vedl katolickou církev od března 2013, kdy se do jejího čela postavil jako první papež z amerického kontinentu.

Papež měl v poslední době vážné zdravotní problémy a od poloviny února až do konce března byl hospitalizován. Po propuštění se jeho stav zlepšoval, ale v pondělí Vatikán oznámil, že 88letý papež na Velikonoční pondělí zemřel.

Papeže Františka uctil na svém instagramovém účtu také úřadující mistr světa Argentinec Lionel Messi. „Díky, že jste dělal náš svět lepším místem,“ napsal Messi k fotografii s papežem.

📱 Messi (IG): “A distinctive Pope, close, Argentine. RIP POPE FRANCIS. Thank you for making the world a better place. We will miss you.” pic.twitter.com/UfeVcmO8So