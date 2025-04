Bývalý chirurg ve Francii čelí obvinění ze sexuálního napadení 300 dětí. Obětem bylo průměrně 11 let

Ve Francii se chýlí ke konci největší soudní případ zneužívání dětí v historii země. 74letý bývalý chirurg Joël Le Scouarnec čelí obvinění, že v rozmezí zhruba 30 let sexuálně napadl nebo znásilnil asi 300 svých pacientů v několika různých nemocnicích a zdravotnických střediscích. Obětem bylo v průměru 11 let. Ve většině případů šlo o malé chlapce a dívky. Od stálého zpravodaje Vannes 13:36 23. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tribunál ve městě Vannes, kde probíhá soudní líčení | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Zastupuji mladou ženu, která byla sexuálně napadená, když jí byly tři roky. Byla pod anestezií. Doktor Le Scouarnec ji operoval. Nedávno se s rodiči dozvěděli, co přesně se stalo. Je to pro ni velmi těžké. Vnímá to všechno jako velkou zradu,“ popsala Českému rozhlasu advokátka Cécile de Oliveira.

Francouzský chirurg Joël Le Scouarnec napadl první pacienty v 80. letech. Zneužíval přitom autority, kterou mu dávala jeho funkce a bílý lékařský plášť. Postup byl během let podobný. V nemocničních pokojích vyhledával mladší děti, u kterých zrovna nebyli rodiče ani zdravotníci.

Osahávání v anestezii

Místo lékařského vyšetření je pak osahával, zneužíval a strkal jim prsty do pohlavních orgánů. Dával si přitom pozor, aby dětem nezpůsobil bolest nebo viditelné zranění. Advokátka Cécile de Oliveira hájí mladého muže, kterého Le Scouarnec sexuálně zneužil na prahu puberty:

„Chlapec byl tehdy při vědomí ve svém pokoji. Lékaři měli podezření na zánět slepého střeva. Nakonec ho ale neoperovali. Zůstal 24 hodin na klinice. Chirurg ho zneužil, když byl na začátku adolescence.“

Bývalý chirurg Joël Le Scouarnec čelí obvinění z asi 300 případů sexuálního napadení dětí | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Starší pacienty Joël Le Scouarnec osahával a znásilňoval přímo na operačním sále, když se sestry a anesteziologové nedívali nebo když byl schovaný za plentou. Každý útok, zneužití nebo znásilnění si detailně zaznamenával do svých deníků – s datem i jménem oběti, upřesňuje francouzská rozhlasová novinářka Juliette Campionová:

„Vypráví svým pohledem pedofila. Těšilo ho to. Byl přesvědčený, že obětem dělá radost. Úplně přehlížel jejich případné utrpení a bolesti. Do deníku psal adresně o malé Sofii a Pauline. Podobně se obracel i na chlapce. Zneužil dokonce ještě víc kluků než děvčat. V denících píše o tom, že některé z nich miloval.“

Dívky a chlapci, které Joël Le Scouarnec znásilňoval a zneužíval, vyrostli a jsou z nich dnes ženy a muži ve věku 30 let a více. Někteří z nich se dodnes potýkají s následky těchto útoků. Mají fobii z krve, strach z nemocnic, operačních zákroků, potýkají se s problémy ve vztazích nebo trpí poruchami příjmu potravin.

Přetrvávající problémy

„Přesně si nevybavuje, co se odehrálo. Vnímala, že se v ní ale něco zlomilo v momentě, kdy ji Joel Le Scouarnec zneužil. Dosud má velmi komplikovaný život. Prodělala anorexii, trpěla depresemi, usilovala o sebevraždu. Říkala mi, že uvnitř věděla, že byla sexuálně zneužitá, ale nevěděla, kým a jak se to stalo,“ přibližuje případ jedné z obětí Campionová.

Oběti dnes viní nejen chirurga, ale zpochybňují taky postup francouzské justice a zdravotnického systému. Policie zadržela Joëla Le Scouarneca už v roce 2005. Soud mu tehdy udělil čtyřměsíční podmínku za držení dětské pornografie. V práci ale mohl pokračovat a zneužil tak další děti.

„Zpráva o odsouzení Joëla Le Scouarneca se měla dostat k regionálním zdravotnickým agenturám a nemocnicím, které ho zaměstnaly. Měl mít u sebe dozor, ale spíš mu měli zakázat činnost,“ říká Campionová.

Zdravotnický personál, který pracoval s Joëlem Le Scouarnecem si prý ničeho zvláštního nevšiml. Podobně vypovídala i jeho manželka, se kterou měl tři syny. Chirurg pracoval až do roku 2017, kdy na policii podala stížnost sousedka a matka šestileté dívky, před kterou se Le Scouarnec obnažoval a osahával ji.

Přiznání viny

Joël Le Scouarnec se přiznal ke všem činům. U soudu ve městě Vannes postupuje takřka mechanicky. Vyslechne si výpovědi obětí, jejich obhájce, přizná se k sexuálnímu zneužití nebo znásilnění a následně se omluví.

„Myslím, že je to pro ně prospěšné a z jeho pohledu promyšlené. Nejspíš mu to poradili,“ popisuje advokát jedné z dalších obětí Bertho-Briand Giovanni. Le Scournecovi hrozí trest 20 let vězení. Podle obhájce Giovanniho je možné, že chirurga propustí dříve – třeba za pět nebo osm let vzhledem k tomu, že je ve vazbě od roku 2017, a že mu tribunál možná trest sníží za dobré chování. Soud patrně vynese verdikt už koncem května.

Kreslíř Valentin Pasqier | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Kreslíř Valentin Pasqier | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Soudní líčení a obviněného chirurga Le Scouarneca detailně sleduje kreslíř Valentin Pasquier. „Myslím, že Le Scouarnec je ten typ obžalovaného, který působí poměrně staticky. Má stejné výrazy, stejné oblečení, stejný postoj. Dokázal bych ho nakreslit i z paměti. Na jeho chování není skoro nic překvapivého,“ popisuje.

Francouzský kreslíř zachycoval i soud s teroristy z pařížského Bataclanu z roku 2015, líčení s hercem Gérardem Depardiem nebo aféru znásilňované Gisèle Pélicotové. Právě s touto kauzou je aktuální soud ve Vannes místy srovnávaný.

„V obou případech hraje svou roli digitální svět a pornografie. Kriminální činnost je ovlivněná touto technologií,“ srovnává advokátka Cécile de Oliveira. Poměr sil je ale v obou případech odlišný.

Zatímco Gisèle Pélicotová byla v soudní síni s desítkami mužů, kteří ji ve zdrogovaném stavu znásilňovali. Joël Le Scouarnec čelí výpovědím stovek mužů a žen, které zneužíval a znásilňoval.

Nedokončené skicy z líčení - bývalý chirurg Le Scouarnec drží mikrofon | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas