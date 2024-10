V derby prohrát můžete, ale ne takhle. Nedokážu si to vysvětlit, nechápe Kováč debakl 0:5 s Jabloncem

Fotbalisté Jablonce vybojovali nejvyšší výhru v podještědském derby v samostatné ligové historii. V jedenáctém kole Chance ligy v Liberci deklasovali Slovan 5:0, když čtyři góly vstřelili po změně stran. Zatímco domácí po utkání museli skousnout debakl od největšího rivala, hosté slavili nečekaný úspěch. Liberec 9:21 6. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radoslav Kováč neskrýval zklamání z porážky v derby s Jabloncem | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

V sektoru hostujících fanoušků na stadionu U Nisy bylo po zápase hodně veselo. Jablonec před sobotním duelem v lize Liberec šestkrát v řadě neporazil, tentokrát si to ale jeho hráči vynahradili se vším všudy.

Velké vítězství slavil i jablonecký kouč Luboš Kozel, který ještě na jaře vedl právě Slovan, ale po změně majitele v létě v klubu skončil, a s velkou částí realizačního týmu se přesunul do sousedního města. I proto měli jablonečtí hráči pod Ještědem speciální motivaci.

„Slíbili jsme hráčům, že když v Liberci vyhrajeme, zaplatíme jim večeři. Na výsledku a na úspěchu záleželo i kvůli tomu, že to je derby, které je sledované více než jakýkoliv jiný zápas. Satisfakce by bylo silné slovo, ale samozřejmě jsem šťastný,“ neskrýval spokojenost trenér jabloneckých fotbalistů Kozel.

Naopak fanoušci Liberce zažili jedno z nejhorších domácích utkání za poslední roky, vždyť v samostatné ligové historii Slovan U Nisy prohrál 0:5 jen jednou před třemi lety se Spartou. Domácí fanoušci byli z výsledku rozčarovaní a svou nespokojenost dali po závěrečném hvizdu jasně najevo.

„Byl to nejhorší zápas v mojí kariéře. Jsem na nějaké cestě a takhle jsem to všechno zbořil. Strašně mě mrzí, že jsme ztratili důvěru lidí, kteří nás podporovali. Je to facka celému regionu, protože v derby prohrát můžete, ale ne takovým způsobem. Nedokážu si to vysvětlit. Ale jsem hlavní trenér a jde to za mnou,“ zdůraznil zklamaný Radoslav Kováč.