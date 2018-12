‚Jeden z nejúspěšnějších podzimů.‘ Plzeň vybojovala 45 bodů a Liga mistrů přinesla klubu 800 milionů

Viktoria Plzeň uhrála v Lize mistrů sedm bodů a z třetího místa si zajistila účast v jarní části evropských pohárů. V české lize jí patří druhé místo a tlačí na vedoucí Slavii. Úspěšný podzim zakončili plzeňští ohňostrojem. V pondělí se Plzeň spolu se Slavií dozví soupeře pro další fázi Evropské ligy. Plzeň 8:35 17. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plzeň zažila úspěšný podzim | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

„Myslím, že to byl jeden z nejúspěšnějších podzimů Plzně. Když se podíváte na ligu, uhráli jsme 45 bodů. To nás dostalo do role, kdybychom se do té šestky dostat mohli. Postoupili jsme z Champions League z třetího místa do Evropské ligy, když jsme uhráli sedm bodů,“ bilancuje po podzimní části plzeňský trenér Pavel Vrba pro Radiožurnál.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Trenér Plzně Pavel Vrba

Bodový zisk v Lize mistrů byl pro Plzeň nejúspěšnějším v historii. Účinkování v prestižnější fotbalové soutěži se pozitivně podepsalo i na klubové kase. Do ní přibylo zhruba 800 milionů korun.

Úspěšného podzimu plzeňští docílili možná i proto, že v létě udrželi svého nejlepšího kanonýra Michaela Krmenčíka. K velkým prodejům nemá klub důvod i přesto, že je o plzeňské hráče zájem. Horkým zbožím je především středopolař Patrik Hrošovský.

„Bylo nám vyčítáno, že jsme neprodali Krmenčíka. Na druhou stranu nemáme důvod prodávat. Jsme asi jediný sportovní klub, který bude v zisku a bude danit. Z našeho pohledu není důvod, abychom si dělali problémy s tím, že bychom měli více peněz na zdanění,“ říká Vrba.

Další zkoušky čekají Plzeň v únoru. Nejprve čeká Vrbovu družinu zápas s vedoucí Slavií, poté vyřazovací fáze Evropské ligy. Jména soupeřů se Plzeň, stejně jako Slavia dozví v pondělí po 13. hodině.