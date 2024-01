České hokejistky získaly na mistrovství světa do 18 let historické stříbro, ve finále podlehly Američankám 1:5

České reprezentantky po senzačním vítězství v semifinále nad Kanadou na druhého zámořského soupeře nestačily. Favorizované Spojené státy americké zlomily český odpor ve třetí třetině a získaly světové zlato díky vítězství 5:1. I přes porážku Češky zaznamenaly nejlepší výsledek této věkové kategorie na mistrovství světa. Zug (Švýcarsko) 22:23 14. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České hokejistky do 18 let podlehly ve finále mistrovství světa Spojeným státům americkým | Foto: Vedran Galijas | Zdroj: Reuters

České hokejistky získaly na mistrovství světa hráček do 18 let stříbrné medaile, které znamenají historický úspěch. Při první finálové účasti v Zugu statečně odolávaly favorizovaným Američankám, ale nakonec prohrály 1:5.

Jediný gól výběru kouče Dušana Andrašovského vstřelila za stavu 0:2 v přesilovce před koncem druhé třetiny Adéla Šapovalivová. Na straně soupeřek se pak ve třetím dějství dvakrát prosadila Kassidy Carmichaelová.

České hráčky dosáhly na nejlepší výsledek z MS této věkové kategorie, v letech 2008 a 2014 získaly bronz. Loni třetí Američanky slaví první titul od roku 2020 a celkově deváté zlato.

Americké hokejistky byly podle očekávání o něco aktivnější a vyhrály první dvě třetiny na střely na branku shodným poměrem 14:6. Brankářka Šenková, která si připsala za celý zápas 34 úspěšných zákroků, však držela do jedenácté minuty bezbrankové skóre. Pak se v rozmezí 77 sekund prosadily Scannellová a Boxová.

Češky se mohly vrátit do hry hned zkraje druhé části, kdy byla Petrieová vyloučena za faul na pět minut a do konce utkání. V dlouhé přesilovce měla obrovskou šanci Čabelová, při dorážce však puk do branky nepropasírovala. V podobné situaci pak Plosová pálila jen do boční sítě.

Děkujeme za skvělou reprezentaci a za historický úspěch českého ženského hokeje! 🙌 Jsme na vás neskutečně pyšní... 🥹#USACZE #narodnitymzen #ceskyhokej #U18WomensWorlds pic.twitter.com/fM7ATvhTdF — Hokejový nároďák žen (@narodnitymzen) January 14, 2024

Nedlouho poté, co už se hrálo v pěti na obou stranách, minula puk metr od odkryté české branky ve stoprocentní příležitosti Rasmussenová. Ve 39. minutě se český výběr dočkal záblesku naděje. Kapitánka Šapovalivová vypálila chytře v přesilovce, gólmanka Hempová puk přes clonící Fromovou neviděla, a když se ho snažila najít, vykoukla zpoza české obránkyně ze špatné strany.

Ve 45. minutě vrátila Američankám dvoubrankový náskok Carmichaelová. Za devět minut si gólovou radost zopakovala v přesilovce a bylo rozhodnuto. Český tým pak ještě zkusil dlouhou hru bez brankářky, ale neúspěšně. Thomasová toho využila a dovršila výhru USA.