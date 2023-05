Hokejovou Plzeň čeká nová éra. Martin Straka už není jediným vlastníkem klubu

Zatímco fotbalový boss Adolf Šádek už dlouhé měsíce marně hledá kupce pro svoji plzeňskou Viktorii, hokejový klub Škoda Plzeň už nového spolumajitele našel. Padesátiprocentní podíl patří nově firmě Autocentrum Šmucler. A dosavadní jediný majitel Martin Straka věří, že se teď bude moct více soustředit na sportovní stránku týmu. Pro Radiožurnál Sport ale prozradil i to, že klub musí hráčsky posílit. Plzeň 10:06 10. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Straka už není jediným vlastníkem plzeňského hokejového klubu | Foto: Pavel Paprskář | Zdroj: ČTK

„Od podzimu jsem někoho hledal a nakonec se to povedlo. Jsem šťastný, že to je právě pan Šmucler. Byli jsme dlouhodobě v jednání a poslední dva měsíce už to bylo hodně hektické. Jsem spokojený, že jsme se dohodli,“ těší Martina Straku, že do klubu vstoupil nový partner Autocentrum Jan Šmucler.

Poslechněte si Martina Straku, který prodal padesátiprocentní podíl hokejové Škody Plzeň

Ten získal padesát procent akciové společnosti HC Plzeň 1929, stejný podíl si nechal olympijský vítěz z Nagana.

„Vždy se nějak dohodneme a teď je před námi spoustu věcí, které musíme udělat. Všechno se musí zlepšit, chceme být znovu konkurenceschopní a dostat to zase o něco výš. Poslední dvě sezony, možná i víc se nám nepodařilo postoupit do play-off, to chceme změnit a je to naším hlavním cílem,“ připomíná Straka, že poslední sezony nebyly pro západočeský klub zrovna úspěšné.

Padesátiletý bývalý útočník ukončil v roce 2008 kariéru v NHL v dresu New Yorku Rangers. Poté se vrátil do Plzně, kde před patnácti lety převzal pozici generálního manažera, později majitele klubu.

„Po patnácti letech už toho bylo docela dost a byl jsem unavený. Chtělo to nový náboj a já se chci věnovat hlavně šatně A-týmu a hokeji. To je to, co si myslím, že umím nejlépe, proto jsem někoho hledal a jsem šťastný, že se to nakonec povedlo.“

Straka novému spolumajiteli přenechá obchodní záležitosti a sám se chce koncentrovat na sportovní stránku klubu. „Teď byly důležitější věci, co jsme museli dodělat. Cílem ale bylo to, že budu věnovat čas klukům na ledě, v šatně a abych byl kolem A-týmu.“

Vyšší rozpočet a hledání posil

Příchodem nového spolumajitele by se zároveň měl o deset až patnáct procent navýšit rozpočet klubu pro další sezonu.

„Budeme se snažit o navýšení, to je pochopitelné. Hodně věcí se odvíjí od toho, kolik máte peněz na platy hráčů. Poslední dva měsíce to byla velká hektika, hodně technikálií a teď se začneme věnovat hokeji. Budeme se bavit i o posílení mužstva,“ nastiňuje Radiožurnálu plány Straka.

Spolu s novým spoluvlastníkem si Martin Straka uvědomuje, že bude zapotřebí ještě zkvalitnit kádr, aby byl tým v další sezoně konkurenceschopný.

„Jestli se chceme posunout výš, tak musíme získat nějakého rozdílového hráče. V klubu ho nenajdeme, protože nejlepší hokejisté z Čech zmizí v listopadu. To už jsme nestihli. Tým máme z devadesáti procent hotový, teď už nám zbývá jen sehnat hvězdu. Musíme se kouknout ve Finsku, Švédsku nebo v Kanadě a Americe,“ přál by si teď už pouze padesátiprocentní majitel hokejové Škody Martin Straka.

TZ: Extraligový hokejový klub Škoda Plzeň mění vlastnickou strukturu.

Martina Straku na pozici spolumajitele doplní Autocentrum Šmucler.

