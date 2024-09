Chybí nám góly, ale bude se to jen zlepšovat, slibuje po prohře s Tapparou kapitán Sparty Forman

Pro dva české hokejové kluby začala nová sezóna. Zatím co Pardubice vyhrály v Lize mistrů deklasovaly maďarský Féhervár 7:0, pražská Sparta prohrála s finským klubem Tappara Tampere 1:2 po nájezdech. Praha 10:49 6. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Souboj Dominika Pavláka ze Sparty a Franse Viita z Tappary Tampere před brankářem Pražanů Josefem Kořenářem v úvodním zápase Ligy mistrů | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Musím říct, že takové utkání jsme v posledních čtyřech měsících neměli. Soupeř byl bruslařky dobrý, dělal všude tlak,“ chválil soupeře trenér Sparty Pavel Gross.

Přesto byli Pražané Finům velmi důstojným soupeřem. Nejen, že dokázali stíhat rychlostně a mnohdy hosty přebruslili, ale vytvořili si i více šancí. Jenže ty nedokázala Sparta až na jednu výjimku využít.

„Ty góly nám trochu chybí, ta finální fáze. Někdy to trochu přehrajeme, možná se musíme víc tlačit do branky. Ale víme o tom, pracujeme na tom a bude se to jen zlepšovat,“ slibuje útočník Miroslav Forman.

„Šance na góly tam určitě byly, chtělo by to více proměňovat. Na druhou stranu pořád se bavíme o tom, že hrajeme proti výtečnému týmu, který je výborný dopředu i dozadu, takže dát góly není úplně jednoduché,“ navazuje na kapitána Sparty obránce Ondřej Mikliš.

Tappara Ligu mistrů předloni celou vyhrála a i letos by měla patřit mezi jednoho z favoritů. Možná i proto se přišlo na zápas i přes pozdní začátek podívat přes pět a půl tisíce diváků.

„Potěšilo mě, že byla docela dobrá návštěva. Já nevím kolik, pět a půl tisíce. Dobré, na to že je tak krásný, slunečný den. To, že přišli ti lidé mě těší a byl bych rád, kdyby přišli i v sobotu. Chceme se okamžitě vrátit na vítěznou vlnu a vyhrát,“ věří Gross.

V sobotu nastoupí Sparta proti Fehérváru, který Pardubice deklasovaly sedmi brankami. Maďarský celek se ale prezentoval velmi tvrdou hrou a na tu se musí připravit i Pražané.

„My jsme tohle zažili i ve Wolfsburgu, tam bylo několik zákroků na pět minut a poradili jsme si s tím. Nám tvrdá hra nevadí. Čekáme, že to bude tvrdé, ale těšíme se na to,“ říká přesvědčivě Forman.