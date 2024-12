Hrabal byl výborný, ale vyhráváme a prohráváme jako tým, říká trenér hokejové dvacítky Augusta

Českým hokejistům do 20 let vstup do mistrovství světa vyšel. Obhájci bronzových medailí v Ottawě porazili Švýcarsko jasně 5:1. Výrazně k výhře přispěl brankář Michael Hrabal, který s úspěšností zákroků přes 96 procent zmařil švýcarské útočné snahy. Po dvou kanadských bodech zaznamenali Jakub Štancl, Miroslav Holinka a Tomáš Galvas. Video Ottawa 11:25 27. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrik Augusta | Foto: AFP | Zdroj: Profimedia

Čeští junioři si na úvod šampionátu zastříleli. Z hlediska produktivity národní tým táhli především Štancl a Holinka. Oba zaznamenali gól a asistenci. Dvě nahrávky pak zaznamenal obránce Galvas. Spolehlivým výkonem a pětadvaceti zákroky přispěl k výhře Čechů brankář Michael Hrabal, kterého po utkání chválil i reprezentační trenér Patrik Augusta.

„Myslím, že měl klíčové zákroky. Kdyby z toho byly góly, utkání se mohlo vyvíjet jinak. Ale podržel nás, dodal nám trošku klidu. Podařilo se nám být produktivní a vstřelit branky, což bylo důležité. Řekl jsem týmu, že Hrabal byl výborný, ale že vyhráváme i prohráváme jako jeden tým. Všichni odvedli svou práci a díky tomu máme první vítězství,“ řekl po zápase Augusta.

Národní tým proti Švýcarům využil i toho, že se lépe vypořádal se specifiky ottawské haly TD Place. Podle kouče Augusty si ale hráči na tamní kluziště a mantinely budou ještě zvykat.

„Kotouče se odrážejí špatně, musíte být pořád na špičkách, protože nevíte, kam se to odrazí. Myslím, že se s tím kluci budou ještě srovnávat. Byl to teprve první zápas. Jsem hrozně rád, že jsme to zvládli,“ popisoval Augusta.

Čtyři povedené akce a pojistka do prázdné. ✅ Jaký český gól se proti Švýcarsku nejvíce povedl? ✍️#CZESUI #WorldJuniors #narodnitym pic.twitter.com/UkUrTwDxIx — Český hokej (@czehockey) December 27, 2024

Další zápas na světovém šampionátu čeká hokejovou dvacítku v sobotu od 19 hodin SEČ proti Kazachstánu, Češi se následně ve skupině utkají ještě se Slovenskem a Švédskem.

Na úvod mistrovství světa hokejových juniorů porazilo Švédsko i díky hattricku obránce Axela Sandina Pellikky Slovensko 5:2. V dalších duelech Spojené státy přestřílely Německo 10:4 a Kanada zvítězila nad Finskem 4:0.

Absolute LASER show from Red Wings prospect Axel Sandin Pellikka ‍ #WorldJuniors



(via @TSN_Sports) pic.twitter.com/x4ecwyZAJZ — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) December 26, 2024