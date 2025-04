Kapitánka hokejistek Tejralová: Jsme tým vtipálků, takže do boje o bronz nepůjdeme ustrašené

České hokejistky byly blízko prvního finále na mistrovství světa. Nad Spojenými státy vedly 1:0, nakonec ale brankou ze třetí třetiny prohrály 1:2. Počtvrté za sebou se tak porvou o bronz. Tuhle situaci dobře zná kapitána reprezentace Aneta Tejralová, která v rozhovoru pro Radiožurnál Sport prozradila, že udržet dobrou náladu v českém týmu před klíčovým duelem nebude problém. České Budějovice 22:05 19. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češky po prohře s Američankami v semifinále mistrovství světa hokejistek | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaké emoce ve vás převládají po jednom z nejvyrovnanějších zápasů proti zámořské velmoci?

Je to takové nahoru dolů, ale beru to sportovně. Moc mě těšilo, když jsme se dívaly na Američanky, které byly frustrované. Věděla jsem, že můj tým na tom bude dobře a že to můžeme urvat. Nakonec to nedopadlo, tak jak jsme si přály, ale musíme si z toho vzít pozitivní věci a urvat medaili.

Byl to i nejen z pohledu výsledku nejvyrovnanější zápas se zámořskými celky?

S Kanadou jsme hrály skvělý, vyrovnaný zápas 48 minut. Bohužel nám tam napadaly góly, které jsme nechtěly. Odvádíme na turnaji týmový výkon a do budoucna si myslím, že proti nám Američanky a Kanaďanky nebudou chtít hrát. Čtyři roky zpět jsme proti nim vůbec nehrály a těší nás, že nyní ví, kdo jsou holky z České republiky.

Co budete v roli kapitánky dělat před blížícím se zápasem o bronz?

Už po zápase jsme si něco řekly. Dívala jsem se na holky kolem sebe, jak je prohra mrzí. Zároveň jsem ohromně pyšná, že semifinále dokázaly takovým způsobem odehrát. Zítra nás čeká poslední krok a doufáme, aby to dopadlo dobře.

Co na český tým působí

Jsme vtipný tým, takže máme v kádru pár vtipálků. Známe se hodně dlouho, takže víme, co od sebe můžeme očekávat. Děláme vtípky a nejdeme do zápasu ustrašené.

Hráčky @narodnitymzen nedaly Američankám nic zadarmo, Klára Peslarová frustrovala útočnice soupeře Nakonec však prohrály 1:2 a zítra si v Českých Budějovicích zahrají o bronz



(Zuzana Jarolímková / @iROZHLAScz ) pic.twitter.com/q7Thwa0HWT — Radiožurnál Sport (@RadiozurnalS) April 19, 2025