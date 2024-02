Liberecký útočník Filippi zapsal proti Litvínovu pět bodů. Je prvním hokejistou, který to v sezoně dokázal

Až ve 43. extraligovém kole této sezony se povedlo některému z hokejistů zaznamenat pět bodů v jednom zápase. Liberecký Tomáš Filippi gólem a čtyřmi asistencemi nasměroval Bílé Tygry k výhře 6:2 nad Litvínovem. Video Liberec 16:51 5. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Filippi zapsal proti Litvínovu pět bodů za gól a čtyři asistence | Foto: Vlastimil Vacek, Právo | Zdroj: Profimedia

Nejprve na čtyři góly přihrál, pak sám jednou skóroval. Liberecký hokejista Tomáš Filippi se v této extraligové sezoně stal prvním hráčem, který v jednom zápase zaznamenal hned pět kanadských bodů. Bílí Tygři především díky němu porazili ve 43. kole Litvínov 6:2.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkají aktéři hokejového utkání Liberce s Litvínovem

„Samozřejmě je to klíčový hráč pro Tygry do přesilové hry,“ přiznal trenér Litvínova Karel Mlejnek. Filippi v početních výhodách Liberce nejprve na dva góly přihrál a pak také jednou sám skóroval.

„Je podle mě jeden z nejlepších hráčů v Extralize. Když má puk na hokejce, člověk neví, jestli vystřelí, přihraje, co vymyslí. Není to jenom hráč, který by přihrával, hráč, který by střílel. Je nečitelný pro soupeře, je obrovsky silný na puku. Jsme s Martinem Faško-Rudášem strašně rádi, že máme v našem věku příležitost hrát s takovým hráčem, který má obrovské zkušenosti a vážíme si toho,“ tvrdí Jakub Rychlovský, který s Filippim nastupuje v elitním libereckém útoku.

1️⃣➕4️⃣ Třetí Tygr v historii, který zažil pětibodový večer. Je to hladová šelma! 🐅🥩 #BTL pic.twitter.com/8hgBakfrwf — Bílí Tygři Liberec (@hcbilitygri) February 4, 2024

Centr první formace kromě tří kanadských bodů v přesilovkách přidal ještě další dvě asistence při hře pěti proti pěti. Na čele tabulky produktivity tak Filippi dorovnal třineckého Martina Růžičku. Na účast na květnovém mistrovství světa ale nemyslí.

„To je hodně daleko a všichni víme, že na mistrovství světa, které je v domácím prostředí, máme hromadu hráčů v NHL a zahraničních ligách, kteří určitě budou chtít přijet, takže to vůbec nemám v hlavě,“ říká skromně Filippi.

Útočník Bílých Tygrů se při výhře 6:2 nad Litvínovem stal prvním hráčem této extraligové sezony, který si připsal v jednom utkání hned pět kanadských bodů.