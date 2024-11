Utahu proti Torontu nepomohlo ani 32 zákroků Vejmelky, výhru Maple Leafs řídil dvěma góly Marner

Český hokejový brankář Karel Vejmelka 32 zákroky neodvrátil prohru Utahu 2:3 na ledě Toronta. Rodák z Třebíče v pozici jedničky v NHL naskočil do třetího zápasu za sebou a potřetí udržel úspěšnost nad hranicí 90 procent. Výhru Maple Leafs dvěma góly řídil Mitchell Marner. Toronto 7:52 25. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Vejmelka v dresu Utahu | Foto: Justin Berl | Zdroj: Profimedia

Vejmelka v sezoně v roli týmové jedničky naskočil do osmého duelu a pošesté prohrál. Ve statistikách přesto patří k nejlepším brankářům v lize. S úspěšností zákroků 92,6 procenta je dokonce na děleném druhém místě jen za Anthonym Stolarzem z Toronta.

Vejmelkovu formu potvrzují i pokročilé statistiky. Za prostupnou obranou Utahu český gólman chytil o 11,6 gólu víc než očekávaly modely a i v tomto ohledu je mezi gólmany v NHL druhý nejlepší. Na záda kouká jen spoluhráči z reprezentace Lukáši Dostálovi.

Proti Torontu chytil téměř dva góly nad plán a do posledních vteřin držel Utah ve hře o body. Zápas zakončil s úspěšností 91,4 procenta a i přes smolný vlastní gól byl jedním z nejlepších hráčů Utahu. Těsně před polovinou zápasu Marner nahodil puk zpoza branky a Vejmelka si ho při přesunu nešťastně srazil do sítě.

Toronto se po kuriózním momentu dostalo do vedení 2:1 a i díky rychlé třetí brance, o kterou se po minutě a 15 vteřinách postaral William Nylander, už vedení nepustilo.

Utah ve třetí třetině už jen snížil a v tabulce Západní konference zůstal na 12. místě Toronto vyhrálo potřetí za sebou a na Východě si upevnilo vedení. Na druhou Floridu má tříbodový náskok.

„Poprvé v sezoně jsme hráli dva zápasy za sebou a kluci si s tím poradili docela dobře. Tvrdě bojovali a za to si zaslouží pochvalu. Na některých věcech ale musíme zapracovat. Musíme se vyvarovat dlouhých střídání a hlavně častých vyloučení. To byl velký problém. Za první dvě třetiny jsme hned šestkrát šli do čtyř, to se pak hraje velmi složitě,“ posteskl si po prohře trenér Utahu André Tourigny.