‚Není to nic příjemného.‘ Hokejisty Kladna dojíždění do Chomutova nebaví, víc práce mají i kustodi

Jaromír Jágr s Tomášem Plekancem. Lákadlo pro hokejové fanoušky po celé republice. Podívat se na Kladno chodí na extraligové stadiony nejvíc diváků. Neplatí to ale paradoxně pro ty v Chomutově, kam se Rytíři museli kvůli opravě stadionu na tuto sezónu přestěhovat k domácím zápasům. Domácí prostředí ale musíte brát s rezervou. Kladenským totiž přináší chomutovský azyl kromě slabé návštěvnosti spoustu nepříjemností. Chomutov 9:25 27. října 2021

Slabá návštěvnost, hodiny strávené v autobuse nebo čtyřicetikilový Jágrův bágl. Nucený chomutovský azyl stěžuje extraligovým hokejistům Kladna život.

Poslechněte si, co říkají hokejisté Kladna na to, že musí domácí zápasy hrát na stadionu v Chomutově

„Můžeme být rádi, jsou slyšet, ale není to plný barák, jako na Kladně,“ říká kladenský útočník Adam Kubík. Ten přiznává, že dojíždění do Chomutova ho nebaví.

„Není to nic příjemného, protože na každý zápas jedeme busem a ten den to trochu rozhodí. Je tam i delší čas na regeneraci, když se jede na zápas, tak nám to zabere dvě hodiny z toho dne, sbalit věci, zase je vybalit, je to otravné.“ dodává Kubík.

Nekomfortní to je i členy realizačního týmu, kteří se o kladenské hokejisty starají. Ti musí převážet sem a tam spoustu věcí.

„Sušáky, prostě všechno, a to vozíme ještě Džegrovy a Plekyho věci, takže balíme a vybalujeme. Je to náročnější, ale jsme na to tři, takže to zvládáme,“ nestěžuje si kustod Jiří Jelínek a prozrazuje, s čím se nejvíc nadře.

„Jágrův bágl, ten má tak 40 kilo, doopravdy. Všechno potřebuje.“ dodává s úsměvem kustod.

Na Kladno chodí v Chomutově v průměru přes dvě tisícovky fanoušků, přitom do arény se vejde přes pět tisíc diváků.

„Věřím, že kdybysme hráli na Kladně, tak máme okolo čtyř tisíc diváků každý zápas. Tady je znát, když se hraje s někým s atraktivních soupeřů a taky je znát, jestli je to víkend a nebo všední den,“ vysvětluje kladenský mluvčí Lukáš Jůdl a jeden z fanoušků Rytířů a zároveň otec Milan Šedivý mu dává za pravdu.

„Přes týden se sem nedostanu vůbec, protože přijedu v deset hodin domů a to je strašně dlouho. Takže leda v pátek, v sobotu a nebo v neděli.“

Kotel fanoušků Rytířů je pravidelně obsazený i v Chomutově. Spousta příznivců jezdí pravidelně.

„Permanentky jsou zhruba ve stejném počtu prodané, jako loni, ale loni se hrála nižší soutěž.“ prozradil kladenský mluvčí Lukáš Jůdl. Podle něj klub prodal celosezonních vstupenek přibližně šest stovek.