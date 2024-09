Za týden startuje hokejová extraliga. Jaké novinky přinese nový ročník a kdo je favoritem na titul?

Do startu hokejové extraligy zbývá přesně týden. Nová sezona nabídne několik novinek, jako například umístění jména na dresu nad číslem. Překvapením je, že podle sázkových kanceláří není favoritem na titul pětinásobný mistr z posledních pěti ročníků Třinec. Praha 18:34 10. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ačkoli Třinec získal pět titulů v řadě, větším favoritem budou v nové sezoně Pardubice | Foto: Vlastimil Vacek, Právo | Zdroj: Profimedia

Týmy můžou nově nasadit do utkání 20 hráčů místo devatenácti. Trenéři tak už nemusí řešit, jestli do zápisu napsat sedmého obránce, nebo třináctého útočníka. Novinkou, kterou ocení hlavně sportovní komentátoři, je, že jmenovky hráčů musí být na zadní straně dresu umístěny nad číslem. Nejen novinářům, ale i fanouškům se tak jednodušeji budou rozpoznávat hokejisté na ledě. Od nadcházející sezony také všichni musí nosit chránič proti říznutí do krku.

Favorit na titul

Podle sázkových kanceláří není favoritem na zisk titulu v ročníku 2024/25 Třinec. Vyšší šance má podle nich Sparta – a hlavně Pardubice. Východočeši, kteří v posledním finále prohráli s Třincem 3:4 na zápasy, znovu mohutně posilovali. Dres Pardubic bude nově oblékat Roman Červenka. Kapitán zlaté české reprezentace se po osmi letech vrátil ze Švýcarska a měl by být největší hvězdou nadcházející sezony.

„Je to výzva. Člověk hraje hokej, aby vyhrával. Cítil jsem, že v Pardubicích je k tomu větší šance. Výzvou také je, dostat Pardubice tam, kam si přejí. Nechci být na jaře bez play-off, chci mít šanci vyhrát titul, to bylo při rozhodování nejdůležitější,“ přiznal Červenka.

Třinec bude určitě spoléhat na vítěznou mentalitu a zkušenosti z předchozích triumfů. Pro mistrovský celek ale bude hlavní otázkou, jak se vyrovná s odchodem reprezentačního útočníka Daniela Voženílka do Švýcarska.

V úterý 17. září proti sobě nastoupí v Praze Sparta a Třinec. Bude to tedy repríza posledního dramatického semifinále. O den později se pak hraje zbývajících šest zápasů prvního kola. Všechny duely bude vysílat Radiožurnál Sport v přímém přenosu.