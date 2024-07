Bude to olympiáda se vším všudy. Hodně blízká i pro lidi v Česku, říká plavkyně Seemanová

Pět českých plavců odletělo do Paříže, kde je čekají olympijské závody. Nejzkušenější reprezentantkou je Barbora Seemanová, která už zná atmosféru z olympijských her v Riu a v Tokiu. Před odletem do dějiště vrcholné akce prozradila Radiožurnálu Sport, jak se cítí, jak snáší cestování letadlem a zda si bude hned po příletu procházet olympijskou vesnici. Praha 14:14 23. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plavkyně Barbora Seemanová při fasování olympijského oblečení pro Paříž | Foto: Iva Roháčková

Do startu vašeho závodu schází čtyři dny. Je to dostatečný čas na aklimatizaci v olympijském bazénu?

Určitě stačí. Aklimatizaci většinou řešíme kvůli časovému posunu. Nemám úplně v oblibě být v dějišti závodu moc dopředu. Jsem spokojená, že jsme mohli být až do této doby na soustředění a v klidu. Teď tam přiletíme a po chvíli začneme závodit.

Poslechněte si plavkyni Barboru Seemanovou před odletem na olympijské hry do Paříže

Jak snášíte cestování letadlem?

Nevadí mi to. Přes rok toho nacestuji tolik, že už to pro mě znamená, jako kdybych jela někam autem. Už je to pro mě přirozené. Den na letišti si snažím udělat nejpříjemnější.

Máte tedy nonstop zabalený kufr pro všechny případy?

Když už cestuji dlouhodobě, tak to mám zmáknuté a je to výhoda. Určitě ale nastávají i situace, kdy panikařím a řeším, zda mám cestovní pas. Navíc na olympiádu chce mít člověk všechno.

Jak při letu relaxujete?

Snažím se veškerý čas věnovat spánku a pouštím si písničky. Když nemůžu usnout, tak si čtu knížky.

Jaká písnička vás uklidní nejvíc?

Nemám vyloženě jednu vybranou. Poslouchám svůj playlist, který mám zrovna v oblibě.

Co plánujete dělat při první návštěvě olympijské vesnice?

Uvidím, jak se rozkoukám. Jako první chci zjistit, odkud odjíždí autobusy a kde je jídelna. Priorita pro mě je trénink a závody. Na olympiádě už jsem byla, takže to je moje výhoda. Všechno je to krásné, ale člověk tam jede především závodit, takže se snažím hlavně odpočívat a úplně neprocházet olympijskou vesnici.

Bude to pro vás po Riu a Tokiu „nejlepší“ olympiáda?

To se uvidí. Každopádně půjde o olympiádu se vším všudy. S diváky a také budu mít rodiče v hledišti. Konečně jsou olympijské hry v Evropě, tak to je hodně blízké i pro lidi v Česku. Bude to opravdu olympijské.