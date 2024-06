Seemanová je na mistrovství Evropy podruhé zlatá. Gracík v motýlku splnil olympijský limit

Plavkyně Barbora Seemanová triumfovala na mistrovství Evropy v závodě na 200 metrů volný způsob. Po zlatu na stovce tak na šampionátu v Bělehradě získala druhý titul. Časem 1:55,37 minuty nadělila stříbrné Minně Abrahámové z Maďarska 1,85 sekundy. Motýlkář Daniel Gracík obsadil ve finále stovky pátou příčku. Svůj český rekord vylepšil o 28 setin na 51,40 sekundy a splnil limit na olympijské hry v Paříži. Bělehrad 20:36 20. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plavkyně Barbora Seemanová získala na ME 2024 v Bělehradě zlatou medaili v závodě na 200 metrů volným způsobem | Foto: Darko Bandic | Zdroj: ČTK / AP

Aktuálně nejlepší česká plavkyně Seemanová útok na zlato ve své hlavní disciplíně vyhlásila už před šampionátem. Ve finále dominovala od startu do cíle a postupně navyšovala svůj náskok. Nakonec se přiblížila na čtvrt sekundy svému nedávnému českému rekordu z mítinku v Londýně.

Tři medaile z mistrovství Evropy. Seemanova a Janíčková ovládly kraulařskou stovku, Gracík má bronz Číst článek

Stala se první českou plavkyní, která na jednom ME v dlouhém bazénu získala v bazénových disciplínách více než jednu medaili. „Jsem nadšená. Mám radost, že mám svoje zlato zpátky, i když Marrit tady chybí. Myslím si, že by to byl skvělý závod i s ní,“ řekla Seemanová televizní stanici Nova Sport 1.

Nizozemka Marrit Steenbergenová ji v roce 2021 porazila na ME v krátkém bazénu v Kazani. Loni na téže akci v Otopeni získala Seemanová stříbro za Britkou Freyou Andersonovou, jež v Bělehradě rovněž nestartovala.

S dnešním výkonem byla svěřenkyně Luky Gabrila nadmíru spokojená. „Tu dvoustovku jsem si strašně užila, hrozně mě to bavilo. Závod se mi jel pěkně i technicky, přesně tak, jak jsem to chtěla jet. Myslím si, že to je takový dobrý start a kontrolní výsledek před olympiádou. Těším se už na další starty,“ dodala čtyřiadvacetiletá plavkyně, která bude na OH obhajovat šesté místo z Tokia 2021.

CE (50M) - ‍♀️ 200M NAGE LIBRE



Barbora Seemanova 1:55.37 NR

Minna Abraham 1:57.22

Nicole Maier 1:57.36 #Belgrade2024 #Natation pic.twitter.com/DLUkFDaUP3 — MR.CARTER (@NelsonCarterJr) June 20, 2024

Devatenáctiletý Gracík po bronzu na motýlkářské padesátce tentokrát na medaili nedosáhl. V závodě, který vyhrál Maďar Kristóf Milák (50,82), si ale zajistil premiérovou účast pod pěti kruhy. Před šampionátem na limit ztrácel dvě setiny, v semifinále se mu přiblížil na setinu a v dnešním finále ho konečně pokořil.

V televizním rozhovoru prozradil, že ho nedávné výkony motivovaly. „Pak ten nátlak a stres na toho plavce musí být. To bylo přesně to, co jsem dneska potřeboval. Přesně to, co mi v těch závodech chybělo. Říkám to pořád a řeknu to i teď: ‚Hlava vždycky určuje‘,“ uvedl Gracík. Na poslední možnou chvíli se přidal k Seemanové a znakaři Miroslavu Knedlovi, kteří olympijské limity mezinárodní federace splnili již dříve.

Plavce čeká mistrovství Evropy. ‚Nechci se stresovat, že je to poslední šance na olympiádu,‘ říká Horská Číst článek

Ve finále prsařské dvoustovky bude o medaili i olympijský limit bojovat Kristýna Horská. Druhé semifinále vyhrála a časem 2:24,55 minuty zaostala o 27 setin za svým českým rekordem. K jistotě účasti na OH v Paříži potřebuje bronzová medailistka z loňského ME v krátkém bazénu oproti semifinále zrychlit o 64 setin.

„Plavalo se mi naprosto skvěle. Ani jsem ve finiši netuhla, což se mi většinou stává. Ale bohužel mně nevyšly dvě obrátky, kdy jsem opravdu naskočila na stěnu a tam jsem se úplně zastavila. To mě stálo hodně, hodně, hodně času,“ uvedla.