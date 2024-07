Máme i sprej na komáry, hlásí lékař českých olympioniků z Paříže. Sportovci si chválí pohodlí

82 budov a mezi nimi protékající řeka Seina. Už za pár měsíců to bude nová čtvrť s byty, kancelářemi, hotelem i studentskou ubytovnou, teď jde o olympijskou vesnici pro hry, které v Paříži začnou už v pátek. Najdeme v ní obrovskou společnou jídelnu, polikliniku, poštu i třeba kadeřnictví. Jeden dům pak celý obsadili Češi – sportovci, trenéři a další členové výpravy. Paříž 12:42 24. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pohled na olympijskou vesnici v Paříži | Foto: Benoit Tessier | Zdroj: Reuters

Doma je doma, to nahradit nejde, ale i v olympijské vesnici se musí čeští sportovci cítit co nejlépe.

Průvodkyní je ředitelka komunikace Českého olympijského výboru Barbora Žehanová. „Tady se konají bitvy v ministolním tenise,“ ukazuje Žehanová.

Slůvko „mini“ je na místě, stůl na ping-pong hned u vstupu má opravdu menší rozměry. Ve společenské místnosti se olympionici můžou zabavit pro změnu deskovými hrami, stejně jako na terase si můžou sednout i k přenosům z olympijských soutěží.

Češi jsou ale připravení i na míň příjemné události.

„Tady je ordinace, kde máme vlastní ultrazvuk a nejsme povinování poliklinikou, což je základní věc, kterou taháme už dlouho. Jak vidíme, jsou zde i propriety pro první pomoc, oděrky, obvaz. Máme i sprej na komáry, opalovací program, poopalovací program. Nic zásadního zatím neřešíme, ale fyzioterapeut už dělají nějaké masáže,“ říká hlavní lékař českého týmu Jiří Neumann.

Lepší matrace

Jeden z apartmánů pro české sportovce s několika prostornými pokoji představuje šéf české výpravy Martin Doktor.

„Sportovec dostane postel, my mu na to dáme naší lepší matraci. Spí se na tom dobře. Nechci říkat, že tu byly blbé matrace, protože oni se opravdu zlepšují, ale pro sportovce musí být servis lepší. Na posteli tráví hrozně času, není to jen přespání,“ vysvětluje Doktor.

Lepší pohodlí si pochvaluje i šermíř Jakub Jurka. „Spaní je takové téma. Naše matrace jsou super, jsou dělané na míru. Většina lidí, když si atleti stěžují z jiných zemí, tak nemají takovou možnost. Je to jedna z věcí, která mě nejvíc překvapila,“ těší Jurku.