Biatlonový svět vyhlíží po Johannesi Bö nového krále. ‚Nikdo takový tu teď není,‘ říká Krčmář

Býval výtečným biatlonistou, ale teď už je Nor Johannes Thingnes Bö ze všeho nejvíc tátou. O víkendu uzavřel kariéru, během které vyhrál skoro třetinu individuálních závodů a ve víc než polovině získal medaili. V biatlonu tak skončila jedna éra. Jaká bude ta příští, bez Johannese Bö? Praha 13:46 25. března 2025

„Bude to určitě jiné, ale věřím, že stále zajímavé, vzrušující. Už jsme biatlon bez Johannese zažili předminulý víkend v Pokljuce a ukázalo se, že tady jsou kluci z Francie nebo Itálie, kteří nám Norům zatopí. Takže očekávám i v následujících letech další těsné bitvy,“ říká celkový vítěz posledního ročníku Světového poháru Sturla Holm Laegreid.

Naráží tím pravděpodobně na dva vrstevníky, kterým se předpovídá velká budoucnost. Francouz Eric Perrot ve Slovinsku vyhrál závod s hromadným startem, Ital Tommaso Giacomel byl čtvrtý v tom zkráceném vytrvalostním. Jednomu je třiadvacet, druhému o rok více a oba už byli po individuálních závodech devětkrát na stupních vítězů.

„Neříkám, že se najde úplně nový Johannes. Ale třeba někdy přijde zase nějaký sportovec, který tomu bude ten trend udávat,“ uvažuje Michal Krčmář.

„Na druhou stranu, tak, jak byl dominantní Johanes, tady úplně nikdo takový není. I když samozřejmě Sturla Holm Laegreid je velice vyrovnaný závodník, ale je to spíš tak, že nesleze z bedny nebo z pátého, šestého místa, ale není tak často první. V tomhle si myslím, že by to mohlo být zábavnější pro diváky, že se vítězové budou trošičku víc měnit,“ dodává český závodník.

„Jak byl suverén Ole nebo Raphael Poirée a podobní, to je čím dál těžší, protože konkurence je vyrovnanější. Určitě se najde, ale jde o to, jak dlouho na něj budeme čekat,“ myslí si sportovní ředitel českého svazu Ondřej Rybář.

V minulosti na sebe éry biatlonových velikánů v podstatě navazovaly. Nejdřív to byl Raphael Poirée, pak Ole Einar Björndalen, po kratičké pauze Martin Fourcade a naposledy Johannes Bö. Tihle čtyři z uplynulých sedmadvaceti ročníků Světového poháru získali velký křišťálový glóbus dohromady ve dvaadvaceti.

A ještě v jedné věci může biatlonu Johannes Bö chybět. „Byl to showman, veliká osobnost. Byl to Johannes,“ usmívá se jeho teď už bývalý soupeř Krčmář.