Centrkurt je krásný. Bude zážitek hrát před tolika lidmi, těší se na olympijský turnaj Perušič

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner odehrají olympijský turnaj jako úřadující mistři světa. Na každý turnaj se připravují do sebemenších detailů. Jenže v Paříži na trénink, který byl naplánovaný na centrkurtu, dorazili pozdě. Vadilo to jim i jejich fyzioterapeutce Elišce Čermákové. Od zpravodaje z místa Paříž 18:20 23. července 2024

„Štve mě, že kluci nemají dostatečný čas na adekvátní rozcvičku. Je to narychlo. Člověk se tak trochu bojí, aby se něco nestalo. Prostor na fyzio byl v plánu, kdyby byl trénink adekvátní. Máme tu ledové kádě a masážní stoly. Nevím, jak to teď bude. Záleží, co budou kluci potřebovat,“ popisovala Eliška Čermáková.

Dáma, která se stará o fyzickou pohodu Perušiče a Schweinera, musela zareagovat na velké zpoždění autobusu, kvůli kterému čeští reprezentanti přišli o podstatnou část tréninku na centrálním dvorci.

Ondřej Perušič se po nezvykle krátkém tréninku, který netrval ani půl hodiny, vracel k pařížské nepředvídatelné dopravě. „S intenzivní dopravou v Paříži jsme počítali, ale nepočítali jsme s tím, že i když budou volné pruhy pro transport, že nám bude cesta na trénink trvat přes dvě hodiny. Odhadovaná doba totiž byla pětačtyřicet minut. Musíme se z toho poučit, protože jsme přišli o nějakých dvacet minut tréninku na centrálním dvorci. Možností vyzkoušet si ho před startem turnaje už tolik nebude. Velká komplikace pro naši přípravu to není, spíš nás to jen mrzí,“ vysvětloval Perušič.

Kurt pod dominantou Paříže

A jak byl spokojený s prvním trénink na centrkurtu? „Je krásný. Určitě to bude velký zážitek, protože jsme nikdy nehráli před takovým počtem diváků. Bude zajímavé sledovat noční zápasy, protože tmavší sedačky na tribunách můžou při příjmu podání dělat určitou neplechu. Podmínky jsou ale pro všechny stejné. Jsme rádi, že jsme si kurt mohli vyzkoušet a už se těšíme na první zápas,“ přiznal Perušič.

První duel je na programu olympijských her v neděli. Vzhledem k potížím v dopravě se Perušič se Schweinerem rozhodli, že pauzu mezi úterními tréninky prožijí přímo pod Eiffelovou věží. Souhlasila i Eliška Čermáková. „Naštěstí zázemí je tu dobré. Domluvili jsme se, že než se zase skládat do autobusu, který se bude kodrcat pařížskými ulicemi, tak si tady vytvoříme komfortnější prostředí,“ dodala fyzioterapeutka.

„Tréninky před turnajem už jsou spíše kratší a intenzivnější, takže to tak velká komplikace není. Počkáme tu, odpočineme si, najíme se a absolvujeme druhý trénink. Jednou, dvakrát za týden nám to nevadí. Poobědový spánek sice chybí, protože v našem věku už je nutností. Snad ho zvládneme někde na chodbě,“ smál se Ondřej Perušič, který do olympijského turnaje vstoupí s Davidem Schweinerem v neděli zápasem proti Kanaďanům Šachterovi a Dýringovi.

